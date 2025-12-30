El PP ficha a la abogada del Estado Lorena Tabanera para su lista electoral

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - FABIAN SIMON/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la reelección como presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha adelantado que la lista electoral para las elecciones anticipadas del 8 de febrero de 2026 incluirá el fichaje de la abogada del Estado Lorena Tabanera.

Los partidos políticos tienen hasta el 5 de enero para presentar sus listas electorales, pero Azcón ha avanzado que propondrá al Comité Electoral de los populares la incorporación de "nuevas personas", entre ellas la de Lorena Tabanera, que ya está cerrada.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la Casa de Amparo de Zaragoza, ha definido a Tabanera como "una mujer que ha tenido un éxito espectacular en su trabajo en la Administración".

Además, ha destacado que los abogados del Estado son "de los más altos cargos jurídicos que tiene la Administración, con una experiencia espectacular".

En la actualidad, Tabanera es abogada del Estado adjunta en la Comunidad Autónoma de Aragón, secretaria del Tribunal Económico Administrativo Regional de Aragón, coordinadora del Convenio de Asistencia Jurídica entre la Abogacía General del Estado y la sociedad mercantil estatal Acuaes, coordinadora territorial del Departamento de Penal de la Abogacía General del Estado en Aragón, País Vasco, Navarra y La Rioja, integrante del refuerzo y posterior apoyo en el Departamento Tributario de la Abogacía General del Estado y ponente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Anteriormente, ha ejercido de abogado del Estado en las tres provincias aragonesas y de árbitro en la Junta Nacional de Consumo. Es licenciada en Derecho, tiene un posgrado en Derecho Aragonés y tiene una certificación de experto en 'compliance'.

Por otro lado, Azcón ha descartado que las listas del 8 de febrero incluyan a concejales de la capital aragonesa: "Yo creo que el equipo de la alcaldesa es un equipo asentado y que tiene un importantísimo trabajo que hacer durante los dos próximos años. Creo que el equipo que está en el Ayuntamiento de Zaragoza está haciendo un gran trabajo y tiene que continuar con el trabajo que está haciendo".