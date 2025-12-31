Bancalero afirma que la sanidad rural "es un pilar esencial del sistema sanitario porque ofrece equidad"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha visitado el centro de salud de Calanda. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

CALANDA (TERUEL), 31 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores, ha subrayado este miércoles que "la sanidad rural es un pilar esencial del sistema sanitario porque ofrece equidad a la población de todo el territorio, algo especialmente importante en una Comunidad Autónoma como la aragonesa, extensa y que sufre de despoblación".

Bancalero se ha pronunciado así con motivo de su visita a la localidad de Calanda (Teruel), donde ha asistido a la proyección del video 'El discreto encanto de la medicina rural', en la Casa Cultura de la localidad, elaborado gracias a la colaboración entre el Consejo de Salud, ayuntamientos de la zona y el centro de salud.

En él, profesionales de la medicina y de la enfermería relatan su experiencia de trabajo en el medio rural, su colaboración con diferentes colectivos del territorio, al tiempo que destacan el papel que ejercen como profesionales sanitarios en un lugar donde, gracias a la cercanía con quienes atienden en la consulta, se favorece una atención global a los pacientes, propiciando una asistencia longitudinal, accesible, de cuidados e interdisciplinar.

El consejero ha estado acompañado por la gerente de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, Pilar Borraz. Ambos han visitado también el centro de salud de Calanda, a cuyos profesionales les han agradecido su trabajo.

Bancalero ha manifestado que la sanidad rural sostiene "la vida de miles de personas que cuidan nuestros campos, de nuestra alimentación, de nuestros paisajes, de nuestro descanso y ocio, y, sobre todo, de buena parte de nuestra identidad colectiva y de nuestras raíces".

El consejero ha sostenido que defender la sanidad rural "es una apuesta por un país equilibrado, justo y cohesionado". "Quienes trabajáis en este ámbito lo hacéis con una entrega vocacional, en un contexto donde no siempre es fácil garantizar relevos, ni atraer nuevos profesionales", ha comentado Bancalero.

Ha añadido que, por esta razón, "es tan importante que trabajemos juntos para poner en valor el medio rural tanto las administraciones, como los profesionales" e implementar incentivos reales para hacer atractivos estos puestos.

CENTRO DE SALUD DE BELCHITE

El consejero de Sanidad ha aprovechado esta jornada para visitar también el centro de salud Campo de Belchite. Ha agradecido a los profesionales el esfuerzo que han realizado estos meses, después de que varias localidades de esta zona de salud resultaran afectadas el pasado mes de junio por unas fuertes lluvias, que causaron importantes daños materiales en diferentes infraestructuras públicas y privadas.

El consejero ha visitado las instalaciones del centro de salud y su equipamiento, entre el que se encuentra un ecógrafo y un dispositivo modular compuesto por una tablet y tres módulos para medir el Índice Tobillo-Brazo, realizar espirometrías y electrocardiogramas.