Bancalero cree que si la ministra no defiende el sistema sanitario "sobra ya como titular del Ministerio"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones, José Luis Bancalero Flores. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones, José Luis Bancalero Flores, ha afirmado este martes que si la ministra de Sanidad, Mónica García, no sale en defensa del sistema sanitario "sobra ya como titular del Ministerio".

En relación a la huelga de médicos convocada por varios sindicatos profesionales y que ha tenido lugar del 16 al 20 de febrero en toda España, Bancalero ha rechazado "esta actitud de ninguneo a los profesionales" por parte de García, "que se ha traducido, encima, en un señalamiento, no solamente a estos profesionales, que están haciendo una reivindicación justa", sino que la ministra "incluso es capaz de dejar en mala posición al sistema sanitario cuando asiente que pacientes que tenían necesidades de tratamientos oncológicos o de hemodiálisis habían dejado de recibir ese tratamiento".

"Eso es totalmente falso y, por supuesto, si la ministra asiente a ese comentario y no sale en defensa del sistema sanitario, sobra ya como titular del Ministerio de Sanidad".

Durante las jornadas de huelga se han suspendido en Aragón mil intervenciones quirúrgicas y 16.000 consultas de Atención Primaria y hospitalaria a partes iguales, ha apuntado Bancalero, quien ha dejado claro que el Gobierno de Aragón no apoya el proyecto de Estatuto Marco presentado por el Ministerio porque nace "sin el consenso de los profesionales y sin la participación de las comunidades autónomas".

La reprogramación de intervenciones y consultas anuladas se lleva a cabo por dos vías, ha explicado el consejero, indicando que los facultativos ya reservaron huecos en sus agendas para las que son prioritarias según el criterio clínico y para el resto habrá "dificultades".

Recuperar estas demoras tendrá un coste de un millón de euros en "las famosas peonadas, las horas extra que tendrían que hacer nuestros profesionales para recuperar esa demora", ha continuado Bancalero, "contando con ese esfuerzo que los profesionales siempre han hecho por el beneficio de los pacientes" porque para los facultativos "los pacientes son lo primero".

De hecho, "no han dejado de atender en ningún momento a ningún paciente prioritario, en ningún momento una urgencia, y se ha atendido preferentemente a los pacientes del ámbito oncológico, de urgencias, o los que necesitan tratamientos tan específicos como las hemodiálisis".

También ha dicho que no todos los sindicatos han convocado la huelga y que hay que atender a los convocantes "en un ámbito diferenciado" y que el Gobierno está en funciones --desde el 8 de febrero, cuando se celebraron las elecciones autonómicas-- y no se puede avanzar "ninguna medida" que no se pueda cumplir: "No podemos poner sobre el papel nada que no podamos llevar a cabo", ha zanjado.

"No se puede hacer todo a la vez", ha enfatizado José Luis Bancalero, quien ha indicado, en cuanto a las retribuciones, que primero se acercarán al "pago igual en hora ordinaria" y después será el turno de las horas extraordinarias. "No se puede atender a todas las necesidades económicas que piden los profesionales y sí que se pueden hacer de forma, digamos, acompasada, las que sean del ámbito horario".

Ha comentado que el Departamento no se pondrá de acuerdo con los sindicatos sobre los servicios mínimos, tampoco sobre el impacto en la huelga, porque "no es igual mantener la asistencia sanitaria en una huelga de un día que en una huelga de nueve días".

RETRIBUCIONES

Sobre las reivindicaciones retributivas de los médicos, el consejero de Sanidad ha indicado que desde que se constituyó el Gobierno de Jorge Azcón se ha tendido la mano a los sanitarios no solamente en el ámbito sindical, sino también a los colegios profesionales.

"Nos pusimos en marcha para resolver determinadas cuestiones que para ellos eran importantes", ha recalcado Bancalero, señalando que el Ejecutivo regional ha destinado 140 millones a pagar la carrera profesional, "cosa que no ha habido con anterioridad", y también se han puesto en marcha las 35 horas semanales, "que en otras comunidades autónomas no está". Además, el Departamento ya ha lanzado ofertas públicas de empleo para cubrir más de 4.600 plazas en el sistema público.

Para el consejero, "en 30 meses hemos avanzado a una velocidad verdaderamente vertiginosa y siempre con la mano tendida a los profesionales".