Bancalero: "El Hospital de Jaca garantiza accesibilidad, proximidad y respuesta rápida"

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, y la gerente del 061, Marta Sampériz, han visitado la base del 061 de Sabiñánigo y también se han reunido con los trabajadores. - GOBIERNO DE ARAGÓN

JACA (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero, ha visitado el Hospital de Jaca, el helipuerto de la ciudad y las bases del 061 en Jaca y Sabiñánigo, donde ha destacado "el papel esencial" de este centro hospitalario para la atención sanitaria en un territorio disperso.

Ha subrayado que hospitales como el de Jaca no compiten con los grandes centros de referencia, sino que sostienen la vida cotidiana del territorio, "garantizando accesibilidad, proximidad y respuesta rápida".

Bancalero ha puesto en valor la capacidad de este tipo de hospitales para descongestionar los grandes centros, resolver la mayoría de urgencias y la asistencia a pacientes crónicos, estabilizar a los pacientes que requieren derivación y ofrecer posteriormente una continuidad asistencial con calidad y cercanía.

El Hospital de Jaca atiende cada año más de 1.000 ingresos, con una estancia media cercana a los cinco días, presta 24.521 consultas de distintas especialidades y asiste casi 15.400 urgencias. Más del 95% de estas urgencias se resuelven en el propio centro, con una tasa de derivación del 4,7*%, lo que evidencia su alta capacidad resolutiva.

Bancalero ha destacado los dispositivos asistenciales de la zona para asistir la atención urgente. Además del Servicio de Urgencias del Hospital de Jaca abierto las 24 horas del día, la ciudad dispone de un centro de salud con atención también durante las 24 horas del día, y de un helipuerto para vuelo diurno y nocturno todos los días del año.

El consejero también se ha desplazado a la helisuperficie de Jaca, muy próxima al hospital y habilitada para uso nocturno. Desde junio, cuando fue su entrada en funcionamiento, hasta el pasado noviembre, se han registrado un total de 15 vuelos, de los que 7 han sido nocturnos, consolidando la instalación como un punto estratégico para reforzar la atención sanitaria urgente en la comarca de la Jacetania.

Bancalero ha estado acompañado por el alcalde de Jaca, Carlos Serrano, y los concejales de Recursos Humano, Susana Domingo; Obras y Urbanismo, Sergio Cajal y Cultura, Andrea Vargas. También les ha acompañado la gerente del 061 Aragón, marta Sampériz. Bancalero se ha reunido también con los trabajadores del 061 de Sabiñánigo.

La UVI móvil del 061 Aragón en Jaca ha sido reforzada esta legislatura con médico durante 24 horas, de viernes a domingo y festivos. Además, tiene su base fija en el Hospital de Jaca un vehículo de soporte vital básico y durante el verano y en Semana Santa existe un refuerzo de sendos vehículos de SVB, ubicados en Biescas y Canfranc.

Igualmente, el municipio de Sabiñánigo, ubicado a 18 kilómetros de Jaca, dispone de un vehículo de Soporte Vital Avanzado (UME), las 24 horas del día, los 365 días del año.

Todos estos vehículos hicieron a lo largo del año pasado casi 4.000 asistencias en la zona.

El consejero también ha aprovechado el viaje para hacer una parada en el centro de salud de Sabiñánigo y conocer las instalaciones. Allí ha realizado la visita junto con la alcaldesa de la localidad, Beatriz Fernández, y la teniente de alcalde y concejala de Obras, Isabel Mañero.