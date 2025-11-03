Bancalero niega que vaya a recortarse el servicio de Enfermería en las Urgencias del Hospital San Jorge

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, junto a la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, este lunes durante su visita al nuevo centro de salud Ramón y Cajal. - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, que este lunes ha visitado las nuevas instalaciones del centro de salud Ramón y Cajal de la capital oscense, ha desmentido que se vaya a producir un recorte en Enfermería dentro del servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Jorge de Huesca.

Bancalero ha negado que se produzca un recorte y ha dicho que lo que está sobre la mesa es la posibilidad de reorganizar a los profesionales de enfermería y de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, ya que los contratos temporales de la covid han pasado a ser fijos y se introducen en plantilla, para apoyar a las zonas con más necesidad asistencial.

"Lo que ha hecho el equipo de gestión ha sido poner encima de la mesa la posibilidad de reorganizar a estos profesionales y es que este gobierno lo que ha hecho con esos contratos temporales que proceden de la covid es hacerlos fijos e introducirlos en plantilla y hay que dimensionar las necesidades asistenciales".

Por ello, "lo que el equipo de gestión del hospital ha puesto encima de la mesa y está valorando con la junta de personal es llevar refuerzos a esas zonas y plantas que tienen mayor carga asistencial", ha indicado el consejero.

Así lo ha dicho en respuesta al PSOE, que en una reciente comparecencia en frente del Hospital San Jorge de Huesca advirtió del recorte previsto de seis sanitarios, con concreto de tres enfermeras y tres técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, en el Servicio de Urgencias del centro hospitalario.

PLATAFORMA SANIDAD PÚBLICA

Por otra parte, se ha referido a la creación de una nueva plataforma por la sanidad pública y a la convocatoria de manifestación para el día 9 y ha dicho que su departamento trabaja para la sanidad pública todos los días.

"Me parece una opinión muy positiva porque yo trabajo para la sanidad pública todos los días y mi equipo trabaja para la sanidad pública todos los días" y "los resultados son buenos, demuestran que este equipo de gobierno liderado por Jorge Azcón, apuesta en primera línea por la sanidad púbica y especialmente por la sanidad en el ámbito rural".