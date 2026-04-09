Bancalero pide la dimisión de la ministra de Sanidad "por no aportar ninguna solución" a la huelga de médicos

Archivo - El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad en funciones del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha solicitado, junto a otras Comunidades Autónomas, la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, al entender que "no aporta ninguna solución" al conflicto abierto por los médicos para contar con un nuevo Estatuto Marco.

Bancalero ha participado online en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde se ha puesto de manifiesto la falta de avance respecto al "mayor conflicto" que afecta ahora a la sanidad española, la huelga por el Estatuto Marco, ha informado el Gobierno de Aragón.

El consejero en funciones ha recordado que, en Aragón, el conjunto de huelgas sufridas entre 2025 y 2026 de diferentes colectivos sanitarios, por esta causa, ha supuesto un "impacto en salud", con cerca de 50.000 consultas suspendidas, 3.000 cirugías y unos 10.500 procesos diagnósticos, elevándose el impacto económico a casi tres millones de euros.

De este modo, ha añadido que la ministra Mónica García, en sus declaraciones a la salida de los plenos del CISNS, "no se ajusta" a lo que se habla dentro de ellos, además de que "no facilita los informes que le pedimos" y "no está aportando ninguna vía que limite el conflicto, ni colabora en la solución del mismo".

Bancalero ha reclamado a Mónica García que cuente con otros ministerios, como los de Trabajo, Hacienda y Seguridad Social, para "encontrar alguna salida", ante su incapacidad.

Es decir, "falta a la verdad, no aporta la documentación y es incapaz de conseguir un consenso", motivos todos ellos por los que "hemos pedido la dimisión, antes que la cesen", ha sentenciado el consejero de Sanidad en funciones.