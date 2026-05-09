El Banco de España ofrecerá en Zaragoza una exposición sobre el impresor zaragozano Joaquín Ibarra

Sede del Banco de España en Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La sede del Banco de España en Zaragoza acogerá la exposición en honor del ilustre impresor zaragozano Joaquín Ibarra con motivo de la Semana de la Administración Abierta, que se celebrará entre 18 y el 24 de mayo. La muestra conmemora el tricentenario del nacimiento del impresor e incluye piezas únicas que recorren la obra de uno de los grandes nombres de la imprenta española del siglo XVIII, desde tratados económicos hasta ediciones históricas como el famoso Salustio, uno de los historiados latinos más importantes (siglo I a. C.).

La exposición '300 años de Joaquín Ibarra: la huella de un impresor ilustrado" será de acceso gratuito y podrá visitarse de lunes a viernes, del 18 al 29 de mayo. Con motivo de la Semana de la Administración Abierta, se organizarán desde el lunes 18 al viernes 22 de mayo cuatro visitas guiadas diarias, de una hora de duración, con aforo limitado.

Para participar en ellas será necesario inscribirse previamente a través de la web del Banco de España.

Durante la visita, se abordarán todos los detalles y curiosidades de los objetos expuestos vinculados con este ilustre zaragozano, y se explicará la importancia del Banco de España para la economía y la sociedad.

La muestra permite descubrir el proyecto Ibarra Real, que digitalizó la tipografía del siglo XVIII que se utilizó para El Quijote de Academia en 1780. La tipografía se puede encontrar en Google Fons con el nombre de Ibarra Real Nova y está a disposición de cualquier usuario. Además, se exponen dos ejemplares de las Memorias de las Juntas Generales del Banco de San Carlos, fundado en 1872 por Carlos III, que dejan patente el vínculo de Ibarra y su taller con la institución, predecesora del Banco de España.

El impresor fue uno de los primitivos accionistas del Banco y también el encargado de imprimir los primeros billetes de curso legal de la entidad, ejemplificando así la intersección entre cultura tipográfica y modernización económica en el siglo XVIII.

Asimismo, la sucursal de Zaragoza organiza un seminario para entender mejor la actividad y la situación económica de las empresas en España. Se explicará qué información está disponible en la Central de Balances y cómo puede utilizarse para conocer los sectores productivos, comparar regiones, descubrir información de los municipios o situar a las empresas españolas en el contexto europeo.