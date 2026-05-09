¿Retirar O Dejar Secar? Qué Significa Que Las Hojas De Tu Planta Se Vuelvan Amarillas Y Qué Debes Hacer - SERGEJ KARPOW - UNSPLASH

MADRID 9(EUROPA PRESS)

El mundo de las plantas puede ser complejo, especialmente para los principiantes. Cada planta tiene necesidades diferentes y puede ser difícil identificar cuál es la forma correcta de cuidar de ellas.

No es inusual que una planta de casa tenga una hoja amarillenta, ya que puede señalar diferentes tipos de necesidades. Sin embargo, lo que causa confusión es cómo tratarla: ¿se debe dejar, esperar, o retirarla?

¿POR QUÉ LAS HOJAS DE LAS PLANTAS SE VUELVEN AMARILLAS?

Generalmente, la vegetación da señales de malestar a través de su apariencia, por lo que, si se observa que una planta en un jardín o en una maceta tiene hojas amarillas, suele ser señal de que tiene un problema de riego o de luz.

Las plantas con exceso o escasez de riego, o que tienen un drenaje incorrecto, no pueden absorber los nutrientes esenciales correctamente, por lo que las hojas se vuelven amarillentas. De acuerdo con los especialistas del blog de la tienda de plantas Plnts, el sol también provoca un cambio de color en las hojas.

El exceso de sol puede quemar las hojas, lo que provoca el color amarillento. No obstante, la vegetación que no está recibiendo suficiente luz porque está en un rincón o en un corredor alejado de la luz sufre el mismo cambio de color.

Por otra parte, las deficiencias nutricionales pueden ser culpables del color amarillo de las hojas. Aunque muchos añaden abono a sus plantas para ayudar a que crezcan, especialmente en la primavera o el verano, su uso excesivo crea un ambiente tóxico que "quema" las raíces, de acuerdo con los especialistas. La falta de fertilización puede generar el mismo efecto.

¿SE DEBE RETIRAR?

Hay un debate en el mundo de los aficionados a las plantas en el que algunos aconsejan dejar la hoja amarilla secarse por completo antes de retirarla, mientras que otros aseguran que se debe hacer inmediatamente. El creador de contenido especializado en plantas André Alonso, conocido en redes sociales como La reina Plantil, señala que el resto de la planta puede reabsorber los nutrientes de la hoja.

Sin embargo, destaca que una planta fertilizada correctamente no requiere los nutrientes residuales de la hoja amarilla, por lo que es mejor retirarla. Además, aconseja retirarla inmediatamente porque esperar a que se seque puede dar lugar a la acumulación de hongos, bacterias y plagas.

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Por ello, recomienda retirarla, cogiéndola desde el pecíolo (la estructura que conecta la hoja a la rama) para que se separe fácilmente sin causar daños innecesarios. Incluso si hay que emplear una pequeña cantidad de fuerza para separar la hoja de la rama se puede retirar.