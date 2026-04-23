La Banda de Algairén rinde homenaje a los compositores aragoneses con un concierto en Cosuenda (Zaragoza)

Concierto de la Banda de la Sierra de Algairén en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza, con motivo del 150 aniversario del nacimiento del Maestro Ramón Borobia. - BANDA DE LA SIERRA DE ALGAIRÉN

COSUENDA (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

La Banda de Música de la Sierra de Algairén se propone en su nuevo proyecto rendir un merecido homenaje a algunos de los compositores aragoneses más destacados de la Edad Contemporánea. Lo hará con un concierto que recalará por primera vez el domingo, 26 de abril, a las 18.00 horas, en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Cosuenda, en la Comarca zaragozana del Campo de Cariñena, y que llegará a otras localidades en los próximos meses.

Con este proyecto, la Banda de la Sierra de Algairén pretende promover la creación y la recuperación cultural como una herramienta innovadora que ayude a vertebrar social y económicamente el territorio de la provincia de Zaragoza, afectado profundamente por el reto demográfico.

Entre los objetivos fundamentales de esta iniciativa están también acercar la alta cultura a los pequeños municipios, eliminar prejuicios hacia la música de banda, abrirla a nuevos públicos y fomentar nuevas vocaciones musicales. En concreto, este proyecto intenta ensalzar y rescatar del olvido buena parte del patrimonio musical aragonés de los últimos dos siglos.

Aragón ha sido cuna de ilustres compositores que han forjado el repertorio histórico de las bandas de música en toda España y que han acabarcado los más diversos estilos.

Buen ejemplo de ello son el cariñenense José Franco, los hermanos bilbilitanos Pascual y Ernesto Marquina o el zaragozano Ramón Borobia, de quien se celebró en 2025 el 150 aniversario de su nacimiento, entre otros. Todos ellos, junto a otros, protagonizarán un concierto especial de homenaje que incluirá jotas, pasodobles, obras de carácter religioso o marchas.

Además, el concierto se completará con la reinterpretación de la monumental obra 'Monasterios de Aragón', compuesta por José Antonio Bellido, también director de la Banda, y estrenada el año pasado, que propone un viaje musical por cuatro de los monasterios más relevantes de la historia de Aragón -San Juan de la Peña, Veruela, Piedra y San Pedro el Viejo-.

Con esta pieza, se darán la mano los compositores de comienzos del siglo XX y los actuales en una actuación única que recupera el patrimonio y la memoria sonora y lo hace mirando al presente y al futuro.

LA BANDA

La Banda de la Sierra de Algairén es un asociación musical de la que forman parte músicos de diferentes municipios zaragozanos -Almonacid de la Sierra, Cosuenda, Alpartir, Aguarón o La Almunia de Doña Godina.

Nace en 2014 como una herramienta para combatir la despoblación a través de la cultura y para que los músicos de estos pueblos puedan interpretar repertorio sinfónico.

La formación ha sido finalista en el certamen de pasodobles de la provincia de Zaragoza y ha actuado en diversos festivales y conciertos en diversos puntos de Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, La Rioja y las Islas Canarias.

En 2016, edita su primer CD, 'Algairén al Unísono'. Un año más tarde, en 2017, obtiene la segunda posición en el Certamen Internacional de Bandas Vila de la Sénia (Tarragona).

Es la anfitriona del Festival Nacional de Bandas de Música 'Vientos de Algairén', que en agosto de este año celebrará su novena edición.

Entre sus últimos hitos destaca la interpretación de la cantata profana 'Carmina Burana' junto a cuatro corales de diversas localidades de la provincia de Zaragoza (2024), el estreno mundial del poema sinfónico 'Monasterios de Aragón' (2025 en el Monasterio de Veruela) y, en diciembre del año pasado, fue la banda seleccionada por la Diputación de Zaragoza para el homenaje al Maestro Ramón Borobia en el 150 aniversario de su nacimiento, con un concierto celebrado en la Iglesia de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza.