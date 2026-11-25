Presentación del libro 'Ángeles y Gaiteros', en la Diputación de Zaragoza. - DIPUTACIÓN DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Banda de Gaitas de Boto Aragonesas, con el apoyo de la Diputación de Zaragoza, ha presentado el libro musical 'Ángeles y Gaiteros', que une tradición, iconografía y nuevas composiciones para mantener viva la memoria de la navidad en la provincia.

En la presentación, la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, ha destacado que esta publicación reúne tres dimensiones fundamentales: la tradición musical, la iconografía y la creación artística y a través de ellas "nos acerca a nuestra historia, nuestros símbolos y a unas expresiones culturales que forman parte de nuestra memoria colectiva".

Lázaro ha añadido que supone "una forma de conocer mejor de donde venimos y de reconocer el valor de aquellas manifestaciones que han contribuido a construir nuestra identidad" pero este proyecto, ha añadido la diputada, también demuestra que "la tradición no pertenece únicamente al pasado sino que es una realidad viva que evoluciona, se enriquece y se encuentra nuevas formas de expresión a través de la investigación, la interpretación y la creación musical".

Por su parte, el coordinador de proyectos e imagen, Paco Montori, ha explicado que "no queríamos hacer un ejercicio de nostalgia cuando empezamos a pensar en el proyecto sino demostrar que la tradición sigue siendo, para nosotros, una fuente extraordinaria de creación y emoción".

Respecto al concepto del libro ha indicado que se trata de "un encuentro entre la música, la iconografía, la religiosidad popular y la memoria colectiva de Aragón y se basa en la iconografía".

Y por último, el coordinador de recursos técnicos y audiovisuales, Gonzalo Sarsa ha hecho referencia a un aspecto "muy importante para nosotros, como es el tratamiento musical y sonoro del instrumento que representamos, la gaita de boto aragonesa".

En este sentido ha agregado que, tanto en la grabación del disco como como en la presentación del viernes "hemos querido rodear la gaita de boto con instrumentos clásicos con la intención de ponerla en el lugar que merece".

60 PÁGINAS Y 18 PIEZAS MUSICALES

Este proyecto mira hacia los pueblos de la provincia para reconocer, compartir y mantener vivo su patrimonio cultural y reúne un libro de 60 páginas y 18 piezas musicales --nueve melodías tradicionales inéditas y nueve composiciones nuevas-- bajo la dirección musical de Jesús López Báguena.

El proyecto se inspira en las representaciones de ángeles músicos y de instrumentos tradicionales en retablos, esculturas, pinturas y belenes y el recorrido presta especial atención a testimonios de la provincia de Zaragoza, como los de Ateca y Tobed, y a la iconografía de la basílica del Pilar.

La edición incorpora también un código QR que permite escuchar la música y acceder a la descarga de partituras. La primera tirada es de 400 ejemplares.

La presentación tendrá lugar el viernes, 27 de noviembre a las 18.30 en la iglesia de Santa Isabel de Portugal de Zaragoza. La Banda de Gaitas de Boto Aragonesas ofrecerá actuaciones musicales acompañadas de baile.

Además, un grupo de músicos acompañará a varios integrantes de la banda en la interpretación de dos piezas de ambiente más íntimo y navideño.