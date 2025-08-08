El barrio calamochino de Villarejo de los Olmos cuenta con un renovado centro social

CALAMOCHA (TERUEL), 8 (EUROPA PRESS)

El Villarejo de los Olmos ha estrenado su renovado centro social en el acto de inauguración celebrado esta mañana. El concejal delegado de Barrios, Inocencio Ruiz, ha sido el encargado de cortar la cinta inaugural, acompañado por el alcalde de Calamocha, Manuel Rando, el alcalde del barrio de El Villarejo, Jesús Gimeno, la teniente de alcalde, Sonia Palacio, y los concejales Ana Cristina Domínguez y Rubén Navarro.

El espacio del centro social ha sido reformado a través de fondos propios del consistorio calamochino y del Plan de Obras y Servicios (POS) de la Diputación de Teruel. La reforma se ha desarrollado en un periodo aproximado de cuatro años y la actuación ha requerido una inversión total de 48.000 euros.

Manuel Rando ha destacado la ilusión e importancia de contar con un centro social en los pueblos. "En los pequeños municipios hace falta un lugar de encuentro y reunión", ha comentado. También ha hecho referencia a la importancia de que los barrios se beneficien de ayudas como las del POS y que las administraciones les tengan en cuenta en igualdad de condiciones.

Asimismo, ha indicado que parte de las obras de los barrios del municipio de Calamocha son acometidas por la brigada municipal, debido a la escasez de empresas constructoras y profesionales del sector. "Este verano hemos contratado a once personas más en la brigada municipal para dar servicio a los barrios, y siguen siendo pocos trabajadores".

Por su parte, el alcalde del barrio de El Villarejo de los Olmos, Jesús Gimeno, ha asegurado que los vecinos "están contentos" con el nuevo centro social, ya que el anterior local "se quedaba pequeño en verano", época en la que el pueblo cuenta con unas 200 personas, según Gimeno.

Ha dicho que otras de las necesidades de la localidad es disponer de un pabellón, ya que cada año se ven obligados a alquilar una carpa para las fiestas. "Pedimos al Ayuntamiento un pabellón o que nos subvencionen parte del coste del alquiler de la carpa";, ha reivindicado.

Gimeno ha solicitado un mantenimiento de la localidad y ha recordado que los agricultores y ganaderos solicitan una bascula de pesaje.

El centro social de El Villarejo es gestionado desde el pasado año por una familia. "Tenemos la suerte que desde hace años se anuncia quién lleva el bar y siempre hay voluntarios, y estamos agradecidos a esta familia porque hacen un buen servicio", ha agregado.