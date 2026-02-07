La basílica de san Lorenzo de Huesca celebra el centenario de la gruta de la Virgen de Lourdes

Gesto del agua tras la celebración de la eucaristía en el centenario de la gruta de la Virgen de Lourdes este sábado 7 de febrero de 2026 en la basílica de san Lorenzo de Huesca. - DIÓCESIS DE HUESCA

HUESCA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo de Huesca celebra durante este año 2026 el centenario de la construcción de la capilla dedicada a Nuestra Señora de Lourdes, una de las devociones marianas con mayor arraigo y fervor en la parroquia y en toda la ciudad. La efeméride se enmarca en la tradicional novena a la Virgen de Lourdes, que se desarrolla del 2 al 11 de febrero, y que congrega cada año a numerosos fieles en torno a esta advocación tan vinculada a la espiritualidad popular oscense.

El primer acto central de este centenario ha tenido lugar este sábado 7 de febrero con la solemne celebración de la santa misa, el tradicional gesto del agua y la veneración de la reliquia de santa Bernardita, llegada desde el propio Santuario de Lourdes. La celebración ha estado presidida por el obispo de Huesca, el padre Pedro Aguado Cuesta, y ha contado con una amplia participación de fieles.

Durante la eucaristía, el obispo subrayó el profundo significado espiritual de esta conmemoración, destacando que la gruta de Lourdes de la basílica ha sido, durante un siglo, "testigo silencioso de tantas oraciones, de tanta fe y de tanto amor", reflejo de la vivencia cristiana del pueblo oscense. El prelado invitó a contemplar la capilla como una imagen de la propia Iglesia: "una comunión de fe, una experiencia compartida del amor de Dios", que anima a seguir caminando juntos como comunidad creyente.

Asimismo, se refirió a la figura de santa Bernardita, cuya reliquia pudo venerarse, como ejemplo de humildad, sencillez y fidelidad: "Dios elige a los pequeños para confundir a los grandes", recordando que Lourdes es, ante todo, un lugar de sanación espiritual, confianza y encuentro con el Señor. En su homilía, el padre Pedro también puso el acento en la figura de María Santísima, "creyente, madre, educadora, discípula y testigo", como guía y consuelo para todos los fieles, especialmente en los momentos de sufrimiento, enfermedad o dificultad.

La capilla fue construida en 1926, gracias a los donativos y a la fe de muchos fieles, movidos por una profunda devoción y cercanía espiritual con el Santuario de Lourdes. Aunque se trata de una capilla moderna en comparación con el conjunto artístico de la basílica, se ha convertido, junto con la dedicada a san Lorenzo, en una de las más visitadas del templo, siendo un signo vivo de fe, veneración y esperanza para generaciones de creyentes.

El miércoles 11 de febrero, fiesta litúrgica de Nuestra Señora de Lourdes y Jornada Mundial del Enfermo, el centenario estará presente en las santas misas de las 12.00 horas, por la Jornada Mundial del Enfermo y organizada por la Pastoral de la Salud; y la de las 19.00 horas., con eucaristía solemne seguida de procesión con el Santísimo por el interior del templo. A las 18.00 horas está previsto rezar el rosario de antorchas con la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes. En todas estas celebraciones se tendrá un recuerdo especial para todas las personas enfermas y sus familias.

Con motivo de este aniversario, la parroquia ha editado también pulseras conmemorativas del centenario, que pueden adquirirse en el despacho parroquial como recuerdo de esta celebración histórica. La diócesis de Huesca invita a todos los fieles a seguir participando en estos actos, que no solo conmemoran una fecha significativa, sino que renuevan la fe de toda una ciudad en torno a María, Nuestra Señora de Lourdes.