Begoña Nasarre repite como cabeza de lista del PSOE Altoaragón al Congreso de los Diputados y Tania Solans al Senado

Archivo - La diputada del PSOE en el Congreso de los Diputados por la provincia de Huesca, Begoña Nasarre - PSOE ALTOARAGÓN - Archivo

HUESCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Alto Aragón ha aprobado este jueves por la tarde las listas que presentarán al Congreso y al Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y que serán ratificadas este sábado por el Comité Federal del PSOE. Begoña Nasarre repite como cabeza la lista al Congreso y Tania Solans la del Senado.

El resto de la lista del Congreso de los Diputados por Huesca la conforman, Antonio Biescas y Elena Casaus. Como suplentes figuran Carlos Loncán, Beatriz Celma y José Manuel Penella.

Junto a Tania Solans en la lista del Senado irán José Manuel Bielsa y Lorena Cajal. Los suplentes de la número 1 son Manuel Díez y Lucía Pérez; de José Manuel Bielsa se ha designado a Francisca Arroyos y José Jordana y la lista concluye con los suplentes de Lorena Cajal, que son Francisco Santolaria y Sonia Labrador.

ENTUSIASMO Y COMPROMISO

En su intervención ante el comité provincial reunido esta tarde, el secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés, se ha referido "al entusiasmo y compromiso de los integrantes de estas listas para seguir trabajando desde Madrid por y para dar respuesta a las necesidades de los oscenses".

"Al igual que han hecho quienes les han precedido en legislaturas pasadas, los candidatos que hoy presenta el PSOE Alto Aragón son vecinas y vecinos de nuestros pueblos, representantivos de qué es y cómo trabaja esta provincia y sobre todo con el firme convencimiento de que van a reivindicar las necesidades de los vecinas y vecinos de la provincia", ha dicho Sabés.

"Mientras en el PP hay quienes ya hablan de ser ministros o ministras, nosotros seguimos pensando en nuestros pueblos, trabajando para que este país y esta provincia sigan con gobiernos que lleven a cabo políticas progresistas", ha dicho Sabés.

El secretario general altoaragonés ha analizado que las candidaturas "están formadas por personas que conocen bien la provincia, que compaginan experiencia en la gestión con representación en diferentes administraciones, estatales, comarcales y/o locales". "Tenemos todos los mimbres para ganar en la provincia", ha dicho.

Sabés ha hecho también hincapié en que las listas las forman "personas muy ligadas al ámbito agrario, como son José Manuel Penella y Fran Santolaria, que desde diferentes organizaciones agrarias atienden y conocen a quienes trabajan en este sector "fundamental y prioritario en el Altoa Aragón".

También ha recordado el legado de quienes hasta ahora han sido los representantes socialistas en Madrid, y en especial de Miguel Gracia, que deja la política activa, pero se ha mostrado convencido de que podrán seguir contando con sus aportaciones y conocimientos para continuar trabajando por esta provincia que "él tan bien conoce y que lleva el sello de su trabajo, sobre todo desde la Diputación de Huesca".

Fernando Sabés ha destacado que la media de los titulares de las listas no alcanza los 44 años. "Es una generación que conoce el trabajo realizado por las generaciones anteriores, que es consciente de que el desarrollo y el progreso está en riesgo con un PP sustentado en una ultraderecha, y que sabe que hubo un tiempo de una mayoría de personas marginadas, sin derechos ni libertades públicas; y es además una generación 'puente' con la siguiente, que ha crecido ya con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, con un Estado del Bienestar que propició y construyeron los gobiernos socialistas y que hay que seguir defendiendo", ha concluido Sabés.