La belleza, la espiritualidad y la sensibilidad de Japón protagonizan el nuevo ciclo de Fundación Ibercaja

Fundación Ibercaja inicia un nuevo ciclo dedicado al grabado japonés. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Viajar a Japón sin salir de Zaragoza es la posibilidad que ofrece el nuevo ciclo organizado por Fundación Ibercaja para transmitir la armonía y la belleza propias de la cultura, las tradiciones y el arte nipón.

La entidad dará comienzo a este programa el próximo 30 de marzo, con una conferencia centrada en la ceremonia del té, a la que se sumarán diferentes charlas, talleres y una proyección cinematográfica durante los meses de abril y mayo, ha informado Fundación Ibercaja.

Todas las actividades, en el Patio de la Infanta, tienen entrada libre, con previa inscripción a través de la página web de Fundación Ibercaja.

El objetivo de esta propuesta es acercar al público a la esencia de la cultura japonesa, donde naturaleza, arte y vida se unen de una forma especial.

Bajo la coordinación de la doctora de la Universidad de Zaragoza, Elena Barlés, diferentes profesores universitarios, especialistas y artistas compartirán su conocimiento por la tradición japonesa.

UN PROGRAMA PARA CONOCER DE CERCA LA CULTURA JAPONESA

El ciclo se inicia el próximo viernes, 30 de marzo, con la conferencia 'Arte y espíritu en torno a la ceremonia del té en Japón', impartida por la doctora Elena Barlés, que acercará al público a la estética y espiritualidad de esta tradición japonesa, conocida como chado.

El 6 de abril, tendrá lugar 'Dé un toque nipón a su hogar: la casa tradicional japonesa', a cargo de la doctora en Historia del Arte, Mónica Vázquez, quien explorará la arquitectura doméstica japonesa y su armonía con la vida cotidiana.

El 13 de abril, se celebrará 'El Japón tradicional a través de la mirada Hokusai, el gran maestro del grabado', a cargo de David Almazán, doctor en Historia del Arte, dedicada al legado artístico del famoso grabador que creó la obra La gran ola de Kanagawa.

El 20 de abril, llegará 'El teatro clásico japonés: Noh, Kabuki y Bunraku', impartida por el escritor, traductor de japonés y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y en la New York University, José Pozo Espinosa, centrada en las formas escénicas tradicionales y su simbolismo, y el 27 de abril cerrará el ciclo la conferencia 'Leyendas y fantasmas del Japón tradicional', a cargo de Elena Barlés, que recorrerá el imaginario popular japonés a través de sus relatos y creencias.

Además, el 16 de abril se proyectará la película 'Trono de sangre' y el 11 de mayo se celebrará el taller 'Un acercamiento al grabado japonés (Mokuhanga)', impartido por Fabiola Gil, en el que los asistentes podrán experimentar de forma práctica esta técnica artística.

Con esta propuesta, Fundación Ibercaja refuerza su compromiso con la divulgación cultural, acercando el arte y las tradiciones de otras naciones a la sociedad.

En esta ocasión, el ciclo permite explorar Japón desde múltiples perspectivas, ofreciendo a los participantes la oportunidad de descubrir su riqueza estética, espiritual y artística, y de vivir experiencias educativas y sensoriales únicas sin salir de Zaragoza.