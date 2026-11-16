Beltrán apuesta por "blindar" por ley la subida de las pensiones conforme al IPC

Fernando Beltrán es el candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza - PSOE

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Zaragoza, Fernando Beltrán, ha apostado este lunes, en un evento con pensionistas en la sede autonómica de este partido, por "blindar" las pensiones por ley conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC). En el evento han participado los candidatos al Congreso Marta Gracia y José Antonio Remón, y el candidato al Senado Miguel Dalmau.

El objetivo es que el aumento "no quede al albur del Gobierno que venga el poder decidir, aleatoriamente, sobre el futuro de estas personas, que además de tener que sacar adelante sus propios hogares, normalmente tienen alguna encomienda de tener en casa algún hijo o algún nieto, de manera que nos parece una parte fundamental de nuestra sociedad el poder blindarlo".

En declaraciones a los medios de comunicación, Beltrán ha señalado que las pensiones están "en el foco del debate político" y ha puesto de relieve que, con el Gobierno de Sánchez, "un pensionista que venía a cobrar una media de unos 1.000 euros ahora está cobrando, prácticamente, 1.500 euros".

"La última subida que dejó acordada el Gobierno anterior del PP era de un 0,25%, mientras que nuestra revalorización, prácticamente, llega a ese 50%", tras una trayectoria iniciada en 2018 con la que "ningún año han dejado de acondicionarse la subida de las pensiones al incremento del coste de la vida".

ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS

Otro asunto abordado en el encuentro con pensionistas se ha abordado la economía de los cuidados, "la atención que precisan los mayores", por ejemplo, "las necesidades específicas en materia de salud, en materia de servicios y todo ese paraguas social que ya viene desplegando el Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años", ha expuesto Fernando Beltrán, abogando por "tratar de fortalecerlo con las propuestas que nos vienen con el diálogo con la militancia o con colectivos específicos".

Ha dejado claro que "la hucha de las pensiones está saneadísima y es más que solvente, está en un momento de plena salud", aunque los socialistas seguirán "fortaleciéndola" porque "sí es cierto que el 'baby boom' vendrá aparejado con un conjunto importante de jubilaciones". "La vamos a seguir garantizando en la próxima legislatura", ha concluido.

El candidato socialista ha advertido de que una coalición PP-Vox supondría, a su juicio, "una amenaza para el sistema público de pensiones". "Ya conocemos las recetas de la derecha y la ultraderecha: recortes, privatizaciones y motosierras contra el Estado del bienestar. Frente a quienes quieren convertir las pensiones en un negocio, nosotros vamos a seguir defendiéndolas como un derecho", ha señalado.

Ha insistido en que el objetivo de los socialistas es consolidar los avances de los últimos años y ofrecer certidumbre tanto a quienes ya están jubilados como a quienes lo estarán en el futuro. "Queremos que nuestros mayores tengan la tranquilidad de saber que sus pensiones están protegidas y que nuestros jóvenes tengan la certeza de que también podrán disfrutar de una pensión pública digna cuando llegue el momento de jubilarse", ha explicado.

Durante el encuentro, los candidatos socialistas han escuchado las preocupaciones y propuestas de los pensionistas sobre las necesidades específicas de las personas mayores, especialmente en materia de sanidad, atención a la dependencia, servicios sociales y cuidados.

Beltrán ha destacado que las pensiones son una pieza fundamental del Estado del bienestar, pero ha advertido de que garantizar una vejez digna exige también reforzar los servicios públicos y la atención a las personas mayores. "Nuestros mayores han trabajado toda una vida para sacar adelante este país y merecen vivir esta etapa con tranquilidad, seguridad y dignidad. Y muchos de ellos siguen siendo hoy un apoyo imprescindible para sus hijos y sus nietos", ha enfatizado.

Por último, ha reivindicado la importancia de escuchar directamente a los pensionistas para seguir construyendo propuestas que respondan a sus necesidades. "Queremos seguir ampliando ese paraguas de protección social que hemos fortalecido durante los últimos años. Porque defender las pensiones públicas es también defender la sanidad, la dependencia, los cuidados y, en definitiva, el derecho a envejecer con dignidad", ha concluido.