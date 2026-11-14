Beltrán critica que el PP "asuma" el trasvase del Ebro que "exige Vox" y augura que el PSOE "volverá a pararlo"

El Pilar se refleja en el Ebro - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Fernando Beltrán, ha criticado que el Partido Popular "ya ha asumido el trasvase del Ebro exigido por Vox", después de que el expresidente del Gobierno José María Aznar haya anunciado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo impulsará un gran pacto nacional del agua si llega a la Moncloa.

En un encuentro con militantes y simpatizantes del Partido Popular en Albatera (Alicante) junto al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, el expresidente ha lamentado que, por "puro sectarismo", se derogara el anterior plan y que en 25 años no se haya avanzado en una solución nacional.

Tras estas declaraciones, Beltrán ha deducido que "Vox ha exigido el trasvase del Ebro y el PP ya lo ha asumido" para añadir que "Feijóo se ha plegado a los designios de la ultraderecha y ha hecho suyo un proyecto que amenaza directamente los intereses de Aragón. Ya no hay ninguna duda: la papeleta PP-Vox es la papeleta del trasvase del Ebro", ha lamentado.

Beltrán ha recordado que fue precisamente el Gobierno de José María Aznar el que aprobó el trasvase del Ebro y el Gobierno socialista presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, el que lo derogó.

"Ya lo paramos una vez y lo volveremos a parar. Porque el trasvase del Ebro no va a pasar con un Gobierno socialista. Y el próximo 29 de noviembre, con las papeletas del PSOE, volveremos a frenarlo en las urnas", ha vaticinado.

En este sentido, el candidato socialista ha recuperado las palabras de Aznar, "el que pueda hacer, que haga", para lanzar un llamamiento a la movilización: "Pues el que pueda votar, que vote. Y que vote al PSOE, porque somos los que garantizamos que no habrá trasvase del Ebro".

PINARES DE VENECIA

Beltrán ha realizado estas declaraciones durante una visita a los Pinares de Venecia, uno de los principales pulmones verdes de Zaragoza, desde donde ha reivindicado la necesidad de proteger el patrimonio natural de la ciudad y preparar sus barrios frente a las consecuencias del cambio climático.

"Estamos en uno de los espacios naturales más emblemáticos de Zaragoza. Este es el patrimonio que queremos defender: nuestros pinares, nuestros árboles, nuestras zonas verdes. Porque proteger el medio ambiente es proteger la salud, la seguridad y la calidad de vida de nuestros vecinos", ha señalado.

El candidato socialista ha advertido de que "el cambio climático no desaparece por negarlo". Beltrán también ha criticado que los gobiernos del PP antepongan determinados intereses económicos a la conservación del patrimonio natural y ha cuestionado su oposición a medidas de protección ambiental como las zonas de bajas emisiones.

"No podemos permitir que los intereses económicos de unos pocos se lleven por delante nuestras zonas verdes, nuestros recursos naturales y la seguridad de nuestros barrios. El PP presume de eliminar medidas ambientales como si fueran trofeos de caza, mientras da la espalda a los problemas reales que ya está provocando el cambio climático", ha lamentado.

Finalmente, Beltrán ha vinculado la defensa del Ebro con la necesidad de impulsar políticas ambientales responsables y ha insistido en que las elecciones del 29 de noviembre también servirán para decidir qué modelo de país se impone.

"Agua, clima y protección del medio ambiente son, ante todo, políticas de protección de las personas. Y el 29N tenemos que elegir entre dos modelos: el del PP y Vox, que pone los recursos naturales al servicio de los intereses de unos pocos, y el del PSOE, que defiende el interés general, nuestro territorio y el futuro de las próximas generaciones", ha concluido.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-ARagón, Pilar Alegría, ha escrito en su cuenta de la red social X: "La historia se repite. Vox lo pide y el PP lo asume".