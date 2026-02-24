Beltrán responde que el Gobierno de Aragón invierte cinco veces menos por carretera que el central

Archivo - El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. - EUROPA PRESS. - Archivo

ZARAGOZA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha respondido al consejero en funciones de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, que el Ejecutivo autonómico invierte "cinco veces menos" por kilómetro de carretera que el central, y le ha animado a recorrer las vías autonómicas, que necesitan atención "urgente".

Así lo ha manifestado Beltrán en respuesta al consejero de Fomento en funciones, quien ha contrapuesto este martes la "planificación, diligencia y ejecución en plazo" de las obras autonómicas frente a "la lentitud, la falta de diligencia e, incluso, la parálisis" en aquellas que dependen del Estado.

Ha recordado también que el actual Gobierno de España ha desbloqueado proyectos que el PP "guardó durante años en el cajón" y que Sánchez ha destinado a las infraestructuras aragonesas 2.300 millones de euros desde 2018, un 36,7% más que Rajoy.

Por todo ello, el delegado del Gobierno ha instado a López a recorrer las carreteras de su competencia, que "no responden a las demandas ni a las expectativas de los ciudadanos".

Como ejemplo ha puesto la "inquietud" trasladada por los vecinos de Aínsa tras el derrumbe de parte de la A-2605 y que al alcalde de la localidad "le está siendo imposible" contactar con Carreteras del Gobierno de Aragón.

A ello ha sumado que alcaldes de la provincia de Teruel han calificado como "suplicio" el retraso en las obras de la A-222 o que "se sigue desoyendo" el problema para la seguridad vial de los habitantes de las Comarcas altoaragonesas del Cinca Medio y La Litera que supone la carretera A-1239 entre Albalate de Cinca y Esplús.

En palabras de Beltrán, "la lista es interminable", citando la A-130 entre Monzón y Alcolea de Cinca, la A-1235 a Albalate y la A-1237 entre Almunia de San Juan y Azanuy, todas ellas en la provincia de Huesca.