Bermúdez de Castro destaca que Feijóo financiará el Plan Pirineos frente a la "falta de compromiso de Sánchez"

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón y responsable del Plan Pirineos, Roberto Bermúdez de Castro, en Benasque - PP

BENASQUE (HUESCA), 5 (EUROPA PRESS)

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón y responsable del Plan Pirineos, Roberto Bermúdez de Castro, ha destacado este domingo en Benasque el compromiso de Alberto Núñez Feijóo de financiar desde el Gobierno de España este proyecto estratégico para las cuatro comarcas pirenaicas de la provincia de Huesca.

Lo ha hecho junto al telecabina Benasque-Cerler, acompañado por el alcalde de Benasque, Manuel Mora, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca y del PP provincial, Isaac Claver, y el alcalde de Graus y candidato al Senado, José Antonio Lagüens.

Bermúdez de Castro ha contrapuesto el compromiso de Feijóo con la falta de una aportación estatal específica al conjunto del Plan Pirineos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente del Partido Popular ya anunció durante su visita a Huesca, el pasado 13 de octubre, que impulsaría "el mejor Plan Pirineos que haya existido nunca", con presupuesto, calendario y actuaciones concretas. Un compromiso que ha reforzado este domingo al anunciar que su Gobierno contará con una dotación específica y plurianual para este plan desde su primer año de mandato.

El consejero ha puesto en valor que el Gobierno de Jorge Azcón ya está desarrollando esta estrategia en Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza, con una inversión prevista de 250 millones de euros a lo largo de ocho años. Un plan que busca mejorar las comunicaciones y las infraestructuras, impulsar el turismo durante todo el año, facilitar el acceso a la vivienda y generar nuevas oportunidades para quienes viven y trabajan en el Pirineo.

Precisamente, el lugar elegido para la comparecencia ha sido uno de los ejemplos más visibles de estas inversiones. El telecabina Benasque-Cerler, ejecutado por el Ayuntamiento de Benasque con financiación europea y autonómica e incorporado al Plan Pirineos, ha supuesto una inversión de unos 17 millones de euros.

La infraestructura, cuyas obras finalizaron el pasado mes de mayo, permitirá unir ambas localidades en aproximadamente seis minutos cuando entre en funcionamiento.

OPORTUNIDADES

El alcalde de Benasque, Manuel Mora, ha recalcado la importancia de esta infraestructura para el municipio, tanto por la mejora de las comunicaciones como por las oportunidades que representa para el desarrollo económico y turístico del valle. Una conexión que permitirá ofrecer una alternativa al vehículo privado y facilitar los desplazamientos entre Benasque y Cerler.

Mora ha defendido también la necesidad de que las inversiones en el Pirineo vayan más allá del turismo y contribuyan a mejorar las condiciones de vida de quienes residen durante todo el año en estos municipios. La vivienda, los servicios públicos, las comunicaciones y las oportunidades laborales son algunas de las necesidades que comparten los pueblos de montaña.

Entre las actuaciones impulsadas por el Gobierno de Aragón se encuentran también la mejora de la conexión entre Chía y Plan, que une Sobrarbe y Ribagorza, el proyecto turístico del tobogán de Panticosa y las inversiones en las estaciones de Astún y Candanchú. A ellas se suman actuaciones relacionadas con la vivienda para trabajadores, nuevos equipamientos y mejoras en los espacios naturales.

Bermúdez de Castro ha recordado que el Gobierno de Aragón viene solicitando desde 2024 una aportación específica del Estado para ampliar y reforzar el conjunto del Plan Pirineos. Una petición que también ha recibido el respaldo de distintas iniciativas parlamentarias y, recientemente, del pleno de la Diputación Provincial de Huesca.

"Frente a la ausencia de ese compromiso presupuestario por parte del Ejecutivo de Sánchez, Feijóo ya ha anunciado que incorporará financiación estatal específica y plurianual cuando presida el Gobierno de España", ha aventurado.

El consejero ha vinculado además este compromiso con otra de las propuestas defendidas por Feijóo durante su visita a Huesca: un nuevo modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta la despoblación, la dispersión geográfica, el envejecimiento y el coste real de prestar los servicios públicos.

Bermúdez de Castro ha incidido en que mantener un colegio, garantizar la atención sanitaria o prestar el servicio de transporte en un pequeño municipio de montaña supone unas dificultades y unos costes que no pueden medirse únicamente por el número de habitantes. Por eso, ha defendido un sistema de financiación que reconozca las particularidades de territorios como el Alto Aragón.

UNA REALIDAD QUE TAMBIÉN CONOCEN LOS AYUNTAMIENTOS PIRENAICOS

Municipios como Benasque tienen que mantener sus servicios durante todo el año y atender, además, a una población que se multiplica en determinadas temporadas. Esa circunstancia incrementa los costes municipales y pone de manifiesto la necesidad de que la población estacional y la dispersión territorial se tengan en cuenta en el reparto de recursos.

El programa electoral del Partido Popular recoge propuestas en esta dirección, como incorporar el coste de la ruralidad a la financiación autonómica, ofrecer incentivos para abrir negocios y rehabilitar viviendas en zonas despobladas, reducir las trabas administrativas de los pequeños ayuntamientos y establecer ayudas directas para los municipios de menos de 250 habitantes.

Bermúdez de Castro ha concluido destacando que el compromiso adquirido por Feijóo permitirá incorporar al Estado a una estrategia que el Gobierno de Aragón ya tiene en marcha. Una apuesta por las cuatro comarcas pirenaicas que combina inversiones turísticas, mejores comunicaciones y servicios con el objetivo de generar oportunidades y mejorar la vida de quienes residen en el territorio.