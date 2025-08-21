Bermúdez de Castro ve "rastrero" que UAGA critique las restricciones por la alerta rojo plus por riesgo de incendios

El director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, y el consejero de Hacienda, Interior y Administración Público, Roberto Bermúdez de Castro. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha cargado este jueves contra UAGA por sus críticas por el alcance de la alerta rojo plus por incendios forestales, que restringió durante tres días --16, 17 y 18 de agosto-- todas las actividades agrícolas con maquinaria. Ha considerado "rastrero" que la organización agraria intente "hacer política de esto" y ha añadido: "Es preferible no expresar lo que siento porque puedo acabar en los juzgados".

Así se ha referido a una nota de prensa enviada por UAGA el pasado lunes, en el que pedía al Gobierno de Aragón que definiera la normativa de prevención de incendios para no paralizar el sector primario y hablaba de restricción "ilógica y fruto del desconocimiento" de las tareas agrarias, al sostener que el peligro de incendios en muchos de los trabajos prohibidos es "prácticamente inexistente".

"Toda esta gente que se queja porque hemos tomado esta decisión me gustaría saber qué opinarían si no la hubiéramos tomado y se hubieran quemado sus pastos o sus bosques", ha protestado Roberto Bermúdez de Castro. "Es preferible no expresar lo que siente porque podríamos acabar en los juzgados si digo realmente lo que pienso de quien ha hecho esa nota de prensa", ha agregado, mencionando expresamente a la organización agraria UAGA y que Asaja también envió un comunicado similar, pero lo retiró horas después.

El consejero ha pedido "un poco de generosidad" a UAGA porque, en sus palabras, "han dejado de trabajar un día, un lunes", en referencia a que los otros dos días de vigencia de la alerta rojo plus eran sábado y domingo.

A ello ha sumado que "quien se quiso enterar, se enteró" por diferentes medios, citando como ejemplo que "ha habido ganaderos que han llevado agua a sus vacas para aguantar el fin de semana". "Igual hay que llamar por teléfono al director general de UAGA a partir de ahora cuando tomemos una decisión", ha ironizado, subrayando que "ante una situación excepcional, se toma una decisión excepcional".

"Se comunicó y se publicó en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Yo entiendo que el BOA no le lee nadie, pero bueno, salió publicado en todos los lados", en referencia a medios de comunicación escritos, radios, televisiones o redes sociales.

El director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha apuntado también que llamaron a los presidentes comarcales para que transmitieran, a través de los grupos de 'Whatsapp' que tienen con los diferentes alcaldes, la activación de la alerta rojo plus.

"¿Alguien puede pensar que el día 15, tal y como estaba España con la ola de calor, no era necesaria activar la alerta rojo plus? Entonces, ¿cuándo lo hacemos?, ¿cuando le parezca bien al presidente de UAGA? ¿o lo tenemos que llamar de urgencia para que venga a vernos el día 15, festivo? Esto es de coña", ha criticado Bermúdez de Castro.

ALTO CUMPLIMIENTO

Por otro lado, el consejero ha agradecido al "altísimo porcentaje de gente", tanto aragoneses como personas que disfrutaban de sus vacaciones en la comunidad, que cumplieron con las recomendaciones durante esos días, en los que el España atravesaba "una situación crítica con unos incendios forestales voraces y con una ola de calor bastante importante".

En ese contexto, al ver los avisos por calor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que incluso llegó a ser de nivel rojo en la Ribera del Ebro, y que los medios aragoneses, tanto los autonómicos como las BRIF que tiene el Estado en Aragón, estaban trabajando en otras comunidades autónomas --Castilla y León y Comunidad Valenciana--, "ante una situación excepcional, se tomó una medida excepcional".

Bermúdez de Castro se ha mostrado satisfecho por la responsabilidad de alcaldes, empresas y vecinos, que ha hecho que "ese fin de semana tan duro lo pasásemos en las mejores condiciones posibles".

280 LLAMADAS POR DUDAS

En esos días, el 112 recibió 280 llamadas de teléfono, de las que el 50% preguntaban "si podían salir a cazar o no", el 30% eran relativas a festejos --toros embolados, hogueras o pirotecnias--, en los que los alcaldes actuaron "con una gran responsabilidad" y el 15% eran sobre romerías a pie.

También desde los servicios provinciales de Medio Ambiente y Turismo, tanto en los parques nacionales como en los paisajes protegidos, se avisó a los alcaldes de las limitaciones que había, se señalizaron y se regularon los accesos principales, se informó a los visitantes y a las empresas de actividades de montaña que no las podían realizar.

El titular de Interior ha destacado que para muchas de estas empresas este era "el fin de semana más importante del año" y que "respetuosamente lo entendieron perfectamente y lo hicieron".

"Se cerraron pistas no asfaltadas y se cerraron todas las zonas habilitadas para barbacoas y se paralizaron obras y aprovechamientos forestales que podían provocar cualquier tipo de incendio", ha añadido.

Durante los días en los que permaneció activada la alerta, se registraron 11 "sustos" o conatos de incendios. El más importante fue el generado en la madrugada del domingo al lunes entre Aragüés del Puerto y Embún (Huesca), extinguido este miércoles, en el que las brigadas actuaron "con una celeridad muy importante y se sofocó rápidamente, también ayudados por una tormenta". Todo ello le ha llevado a hacer "una valoración positiva" de la alerta rojo plus.

EL RIESGO NO HA TERMINADO

No obstante, el director de Interior y Emergencias ha recordado que la campaña de máximo riesgo "no ha terminado" y que, aunque hayan bajado las temperaturas y el peligro haya descendido, "no podemos bajar la guardia".

"Hasta que realmente no entren las primeras lluvias de otoño y bajen las temperaturas ya a unos regímenes otoñales, nuestra campaña seguirá activa como de máximo riesgo y no podemos bajar la guardia", ha remarcado.

En ese sentido, Clavero ha recordado que "no es raro" que se registren incidencias a finales de agosto, en los primeros días de septiembre e, incuso, en octubre. Por ello, el operativo seguirá activo y en máxima alerta hasta que termine el episodio de riesgo.

Además, aunque ha llovido, no lo ha hecho con la intensidad suficiente y las precipitaciones han caído "en sitios muy puntuales", por lo que el riesgo general, si bien ha bajado, "sigue siendo elevado".