La Biblioteca Pública de Zaragoza muestra la evolución de los cuentos, el libro-álbum y el álbum ilustrado

La exposición se podrá visitar en la Biblioteca Pública de Zaragoza hasta el 1 de junio. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Pública del Estado en Zaragoza muestra en una nueva exposición la evolución de los cuentos, el libro-álbum y el álbum ilustrado y cómo han cambiado las formas de crear y contar historias en la infancia. Desde 'Orbis Sensualium pictus', publicado por el pedagogo Comenius en 1650, la sucesión de libros escolares ha sido imparable y el libro-álbum ha ido adquiriendo su lugar en la lectura dirigida a la infancia.Los cuentos introducen a los niños en universos únicos que activan su imaginación, su capacidad de soñar y su creatividad.

En este marco se propuso al alumnado de los Grados en Magisterio en Educación Infantil y Primaria, a través de un proyecto de innovación docente coordinado desde la Universidad de Zaragoza (cursos 2021 a 2026), y en el que participan las universidades de Vigo y de Santiago de Compostela, la creación de un cuento ilustrado, libro álbum o álbum ilustrado y su posterior narración y grabación audiovisual.

En las creaciones expuestas ahora en la Biblioteca, con un total de cien ejemplares, se encuentran cuentos que pueden enrollarse, otros que se componen como un puzle, otros que se despliegan, hechos con telas, otros son un zapato, otros incorporan objetos tridimensionales, otros tienen personajes o elementos autónomos que aparecen y se desplazan por las páginas, unos tratan temas medioambientales, otros cotidianos o sociales, otros se centran en el acoso, otros son más imaginativos.

En definitiva, esta exposición es un viaje a mundos creados y pensados específicamente para la infancia por quienes serán sus maestros.La muestra 'Crear y contar historias en la infancia a través de los cuentos, el libro-álbum y el álbum ilustrado' podrá visitarse hasta el 1 de junio.

Este proyecto ha sido coordinado y comisariado por Martín Caeiro y María Enfedaque (Universidad de Zaragoza), con la participación de Sara Fuentes (Universidade de Vigo) y Olalla Cortizas (Universidad de Santiago de Compostela).