Las bibliotecas municipales de Huesca amplían al horario de mañana de los clubes de lectura ante la alta demanda

HUESCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las bibliotecas municipales de Huesca amplían al horario de mañana los clubes de lectura, debido a la alta demanda de los oscenses por este tipo de actividad cultural. De hecho, el año pasado se quedaron sin plaza 150 personas.

Los equipamientos municipales, Antonio Durán Gudiol y Ramón J. Sender, abren el plazo de preinscripción del programa 'Apasiónate por la cultura' el próximo 1 de septiembre y el día 15 del mismo mes publicarán la lista de los admitidos. Este programa consta de 20 actividades culturales, distribuidas entre los clubes de lectura y las tertulias.

"Apasiónate por la Cultura" para el curso 2025/2026 ofrece a los oscenses la posibilidad de integrarse en clubes de lectura y tertulias culturales que giran en torno a la literatura, el cine, el cómic, la poesía, la filosofía o los idiomas.

En cada club de lectura participan 15 personas, que se reúnen una vez al mes para comentar el mismo libro que han leído, sobre temáticas diferentes.

Así lo ha apuntado la coordinadora de las bibliotecas, Alicia Rey, que ha dicho que, "poco a poco, se ha ido conociendo a la comunidad que viene a estas bibliotecas y se ve que hay diferentes intereses, cine, filosofía, poesía o los viajes y esto ha hecho que el programa se vaya adaptando a las necesidades de los usuarios".

AUMENTO DEL 40%

La alta demanda de personas que quieren participar de esta actividad ha llevado a aumentar la oferta con un club que se desarrollará en horario de mañana. "El perfil de usuario es de una persona de más de 40 años, principalmente mujer, y muchos de ellos están jubilados, así que hemos pensado en ofertar un club en horario de mañana para ampliar y porque quizá así se redistribuya", ha comentado.

Alicia Rey ha resaltado que "en los últimos diez años las solicitudes para participar en un club de lectura han aumentado un 40 por ciento".

Otra de las novedades de este año es que el Club de Lectura Más Inclusivo en colaboración con CADIS pasará a ser Club de Lectura Accesible. "La palabra inclusivo ya está excluyendo a personas y lo que queremos es que sea un club de lectura accesible a todas las personas que pueden tener un problema de visión, que necesiten letra grande para leer o que no siguen el ritmo de un club de lectura normalizado".

La oferta se completa con el Club Bibliojoven para niños de entre 12 y 14 años y los clubes Planeta Lector, Comelibros y Sueña Libros para los más pequeños.

Además de los clubes de lectura, el programa 'Apasiónate por la cultura' se completa con las tertulias, cuyos participantes no leen el mismo libro y ponen en común otras cuestiones relacionadas con una temática.

LOS CLUBES

La nueva edición de "Apasiónate por la Cultura" presenta un amplio abanico de propuestas, adaptadas a diferentes edades e intereses: ? Clubes de lectura para adultos.

Incluyen grupos en ambas bibliotecas con dinamizadores especializados y temáticas diversas como literatura general, filosofía --Club de Lectura Filosófica María Zambrano--, literatura de viajes --Ítaca--, poesía creativa y lecturas en inglés y francés. Este año, como novedad, se incorpora un club de lectura por las mañanas en la Ramón J. Sender. ? Club de Lectura Accesible.

A las lecturas adaptadas, audiolibros y materiales inclusivos, en colaboración con CADIS Huesca se suman las tertulias culturales, encuentros en torno a la literatura, el libro álbum, el cine y el cómic y manga en un espacio para reflexionar, aprender y dialogar en un ambiente cercano y participativo.

Los clubes juveniles y escolares tiene áreas especificas como Sueñalibros y Comelibros (2º y 3º de Primaria); Planeta Lector (4º, 5º y 6º de Primaria); y Bibliojoven (12 a 14 años). Estos espacios combinan lectura con actividades creativas, juegos, cine y música, fomentando el hábito lector desde edades tempranas.

Todas las actividades comenzarán a partir de octubre y estarán guiadas por dinamizadores vinculados al ámbito cultural y educativo que orientarán y enriquecerán cada sesión.

Las preinscripciones son del 1 de septiembre --a partir de las 09.00 horas-- hasta las 00.00 hora del 9 de septiembre en las bibliotecas municipales o en la web municipal 'www.huesca.es/areas/bibliotecas', salvo para el Club de Lectura Accesible, cuya inscripción será únicamente presencial.

Por su parte, la concejal de Cultura, Sonia Latre, ha invitado a la ciudadanía oscense a descubrir las bibliotecas.