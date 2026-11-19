El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, junto al director gerente de Sarga, Pablo Arbones, este jueves en rueda de prensa - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, ha defendido que la voluntad del Ejecutivo autonómico es lograr un operativo de extinción de incendios "mejor organizado y preparado para afrontar los incendios forestales, sin olvidar la prevención y la gestión activa de los montes" tras alcanzar esta pasada madrugada un acuerdo con los representantes sindicales de las brigadas forestales de SARGA que acaba con el conflicto laboral abierto y permite la reorganización del operativo INFOAR.

Biendicho ha comparecido en rueda de prensa junto al director gerente de Sarga, Pablo Arbones, ante el que ha remarcado que las mejoras en las condiciones laborales de los bomberos forestales y del propio operativo "requerían de cauce legal y de disponibilidad presupuestaria", ejes que han permitido primero sellar un acuerdo y a partir de su ratificación hacerlo efectivo.

"Atendemos a nuestros compromisos, dotar de racionalidad y eficacia al funcionamiento de nuestros servicios públicos y ello pasa por mejorar las condiciones de sus trabajadores y mejorar las condiciones del operativo con el incremento de más medios personales y materiales", ha señalado el consejero recordando las palabras del presidente Jorge Azcón.

Las negociaciones, prolongadas por espacio de más de dos meses, con seis reuniones en las que, según ha reconocido Biendicho, han vivido "momentos complejos", con "diferencias de criterios importantes y cuestiones de interpretación valorativa discordantes", y han desembocado en una última jornada maratoniana de 20 horas en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) que ha acabado esta pasada madrugada a las 4.15 horas con un acuerdo que conlleva la desconvocatoria de la huelga y establece mejoras laborales y económicas "muy importantes", según ha valorado el titular del Departamento.

MEJORAS CONCRETAS

Así, ambas partes negociadoras han firmado un incremento salarial del 10% sobre los conceptos fijos --salario base y complemento de convenio-- mediante un nuevo complemento, no compensable ni absorbible, que se activará en el próximo ejercicio presupuestario de 2027. Y han fijado, como ya se acordó en el preacuerdo del pasado 9 de septiembre, una gratificación extraordinaria de 500 euros para todos aquellos profesionales que participaron activamente en la extinción de los graves incendios registrados este verano en la Comunidad.

El acuerdo supone también la contratación efectiva del 100% de la jornada de trabajo para todo el personal del operativo y conlleva medidas de refuerzo del operativo, con la incorporación progresiva de un mínimo de 60 brigadistas hasta un límite máximo de 200 nuevos efectivos, en un proceso selectivo a través de las listas de SARGA que se pondrá en marcha "cuanto antes", según ha concretado el director gerente de Sarga, Pablo Arbones, con el objetivo de poder contar con la mejora ya para el periodo de máxima activación del operativo.

También se fija la transformación estimada de 37 brigadas en brigadas dobles de 5 y 5 componentes cuyo despliegue hay que fijar en función del riesgo concreto que concurra en cada momento, así como la contratación de 15 conductores adicionales de autobomba durante el periodo de los meses de máxima activación.

El entendimiento de ambas partes negociadoras alcanza también a la mejora de las condiciones de trabajo durante las intervenciones mediante la simplificación de la estructura horaria que define la jornada --las brigadas helitransportadas pasan de 5 a 3 horarios anuales y, en alta activación, la jornada será de 10 horas para brigadas dobles, simples y autobombas-- así como del propio avituallamiento.

El aumento del personal y la mejora de sus condiciones, ha recordado Biendicho, vendrán acompañados de una nueva inversión en la contratación de más medios aéreos.

SE ACABA CON LA BOLSA DE HORAS

Para todo ello, el Departamento ha estimado en su presupuesto un montante de 51 millones de euros destinados al refuerzo del dispositivo de INFOAR en el que se adquiere el compromiso de atender hasta el monto total de las posibles 215 incorporaciones adicionales conforme a las necesidades técnicas y organizativas que el operativo requiera finalmente.

A preguntas de los medios de comunicación, el director gerente de Sarga, Pablo Arbones, ha aclarado que el acuerdo suscrito con los representantes sindicales acaba con el mecanismo de compensación de la bolsa de horas pasando a realizar compensaciones conforme a un convenio colectivo que tendrá que ser modificado. Para ello, ha apuntado, esta previsto la convocatoria de la comisión paritaria.

En cuanto a las guardias de localización, Arbones ha explicado que desde la Dirección General de Gestión Forestal se pretendía un número de guardias y desde la parte social otro. Una discrepancia que se ha salvado "porque fuimos capaces de equilibrar las peticiones de la parte social de la Comisión Paritaria".