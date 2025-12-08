Biescas (Huesca) amplía su oferta deportiva con la creación de un club de voleibol femenino - CLUB VOLEIBOL BIESCAS

BIESCAS (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

La localidad oscense de Biescas ha ampliado la oferta deportiva con la creación de un club de voleibol femenino para dar respuesta a la nueva inquietud surgida entre las estudiantes no sólo del municipio, sino también de localidades cercanas.

Durante estos pasados meses de otoño, un grupo de jóvenes trasladaron a sus padres su interés por poder lograr que en Biescas surgiera un club que aglutinara a todas las interesadas en este deporte y que pudiera realizar su actividad 'in situ'.

En años pasados algunas niñas realizaban ese deporte en Sabiñánigo, pero el instaurar en su propia localidad un calendario de entrenamientos y competiciones ha supuesto aglutinar a un importante número de interesados, como así ha sido.

El club se ha inscrito en el registro general de entidades deportivas el pasado mes de septiembre, contando para ello con la colaboración de un, por ahora, reducido número de padres que desde la organización confían en que pronto se amplié, y con el soporte y la ayuda de la Federación Aragonesa de Voleibol.

Tras estos primeros pasos el objetivo es conseguir ir dando forma a este "bonito proyecto que estamos convencidos pronto se consolidará en Biescas como otra de las diversas y variadas actividades deportivas de las que el municipio ya dispone", han comentado desde este club.

LOS TÉCNICOS

En el plano técnico, además del asesoramiento y guía de la Federación Aragonesa, el club cuenta con el soporte de dos jóvenes y a la vez experimentados jugadores técnicos, que, a pesar de su juventud, vienen desde hace un tiempo prestando sus servicios por diferentes localidades y clubes de la zona --en el caso de uno de ellos hasta en equipos de otro país--.

Desde el primero momento han mostrado un nivel de compromiso y dedicación para con el proyecto "extraordinarios", y un interés "también digno de admiración, respecto a la progresión y consolidación del proyecto", han añadido.

En el caso de Lorién Lacueva se trata de un joven poseedor de la titulación de Entrenador de Primer y Segundo nivel desarrollando su trabajo en diferentes clubes de la provincia, y con un amplio bagaje como jugador --perteneció al Club Voleibol Teruel, referente de este deporte a nivel nacional e incluso internacional-- en diferentes clubes de la comunidad autónoma con los que ha conseguido desde campeonatos en diferentes categorías a ascensos a categorías nacionales--.

En el caso de Kevin Riveiro ha venido a "reafirmar y mejorar más si cabe la calidad del cuadro técnico", han subrayado. Posee una amplísima trayectoria como jugador en su país natal donde ha participado en diferentes selecciones nacionales de varias edades y en numerosos torneos internacionales con un palmarés de títulos nada desdeñable y en España certifica su impresionante curriculum.

SUMAR PATROCINADORES

Asimismo, la implicación y apoyo del Ayuntamiento de Biescas en cuanto al uso de instalaciones y material, además de la posibilidad de poder optar a las subvenciones a entidades deportivas con carácter anual que convoca, es otro de los "imprescindibles mimbres con los que este proyecto está contando", ha elogiado desde el club al tiempo que han mostrado su confianza en la "implicación" de las empresas de la zona con la entrada de más colaboradores en la junta directiva.

"Estamos convencidos que si el trabajo sigue discurriendo por la senda marcada, en breve podremos decir con orgullo que de las aproximadamente veinte chicas que ya han iniciado su participación, a buen seguro habremos pasado a contar con un número superior y, por otro lado, también que los chicos han empezado a llamar a nuestra puerta", han detallado desde la organización.

"El Club Voleibol Biescas ha iniciado su camino, un camino nada sencillo pero por el que estamos convencidos de que con trabajo, sacrificio, esfuerzo y las colaboraciones adecuadas de todas aquellas entidades tanto públicas como privadas de administraciones y empresas ocupadas y preocupadas en favorecer y potenciar los valores tanto humanos como de promoción de la salud de nuestros jóvenes, pronto estaremos hablando de un proyecto consolidado, ambicioso y desde luego que en plena ascendencia", han concluido.