Biscarrués (Huesca) celebra con orgullo la recuperación de sus campanas

Acto de presentación de las cuatro campanas de Biscarrués restauradas. - AYUNTAMIENTO DE BISCARRUÉS

BICARRUÉS (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

Biscarrués (Huesca) ha vivido este domingo una jornada cargada de emoción y simbolismo con la prebendición y presentación de las cuatro campanas restauradas de la iglesia parroquial. El acto, celebrado tras la Santa Misa, ha reunido a numerosos vecinos que han querido contemplar de cerca unas campanas que volverán muy pronto a ocupar su lugar en el campanario, recuperando así una parte fundamental del patrimonio histórico, cultural y sentimental del municipio.

Durante la ceremonia, el párroco de Biscarrués, José Ignacio Martínez, destacó el compromiso demostrado por los vecinos y agradeció la colaboración de todas las personas que han hecho posible este proyecto. En sus palabras, subrayó que la restauración de las campanas es "el ejemplo de un pueblo unido que trabaja para conservar su patrimonio", recordando que supone un acto de respeto hacia quienes nos precedieron, que levantaron y cuidaron este legado, y un compromiso para transmitirlo en las mejores condiciones a las generaciones futuras.

Las cuatro campanas forman parte de la historia de Biscarrués desde hace décadas, marcando el ritmo de la vida del pueblo: anunciando celebraciones, fiestas, momentos de alegría y también de despedida. Su restauración ha permitido recuperar tanto su sonoridad como su valor patrimonial, garantizando su conservación para muchos años más.

El proyecto vivirá uno de sus momentos más espectaculares el próximo martes 21 de julio, cuando, durante toda la mañana, las cuatro campanas serán elevadas de nuevo hasta el campanario mediante una gran grúa. Algunas de ellas superan la tonelada de peso, por lo que la operación ofrecerá imágenes de gran impacto visual y constituirá un acontecimiento único para vecinos, visitantes y medios de comunicación.

La programación culminará el sábado 1 de agosto, a las 20:00 horas, con la inauguración oficial de las campanas restauradas. La jornada incluirá la presentación y bendición de las campanas, la actuación del Coro de Biscarrués, el esperado primer bandeo y un tardeo popular con migas y diversas actividades para celebrar este hito junto a todo el pueblo.

La restauración ha sido posible gracias a la implicación y generosidad de numerosas personas.