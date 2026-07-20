Recorrido de la selección española en Madrid hoy: horario, ruta y cortes de tráfico por la celebración del Mundial 2026

Aficionados de la selección española durante la celebración del partido entre España y Argentina, en el Movistar Arena, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España).- Carlos Lujan / Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol celebra este lunes en Madrid la conquista del Mundial 2026 con una jornada de actos oficiales y una rúa por el centro de la capital que terminará junto a la Plaza de Cibeles, donde está previsto el acto central con la afición.

España conquistó este domingo su segunda estrella al imponerse a Argentina en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, disputada en el MetLife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey. Menos de 24 horas después, el equipo de Luis de la Fuente regresa a Madrid para recibir el homenaje institucional y celebrar el título con los aficionados.

La jornada incluye la llegada de la expedición al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la recepción en el Palacio de la Zarzuela, el paso por Moncloa y una rúa en autobús descubierto que recorrerá varias calles de Madrid antes de llegar a Cibeles.

CLAVES DEL RECORRIDO DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA EN MADRID La celebración de la selección española en Madrid tendrá varios momentos a lo largo del día, con las recepciones oficiales por la mañana y la rúa con la afición por la tarde. Este es el itinerario previsto: 12.50 horas: llegada prevista de la selección al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, procedente de Newark. Después: recepción de los jugadores en el Palacio de la Zarzuela. Posteriormente: homenaje en el Palacio de la Moncloa. 18.00 horas: comienzo de la programación de música, animación y espectáculos en el entorno de Cibeles. Sobre las 19.00 horas: inicio del recorrido oficial. El itinerario partirá del Palacio de la Zarzuela y llegará por la A-6 hasta Moncloa, donde comenzará la rúa con la afición. Ruta por Madrid: Moncloa, calle Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y calle Montalbán. Sobre las 21.00 horas: llegada prevista de los jugadores y el cuerpo técnico al entorno de Cibeles para el acto central de la celebración.

RECORRIDO DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA EN MADRID HOY

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha recogido el itinerario completo de la celebración, que comenzará sobre las 19.00 horas. El recorrido partirá del Palacio de la Zarzuela y la rúa con la afición arrancará en Moncloa, antes de atravesar algunas de las principales calles del centro de Madrid.

El itinerario previsto es el siguiente: Palacio de la Zarzuela, A-6, Moncloa, calle Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Jorge Juan, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y calle Montalbán.

La rúa se realizará en autobús descubierto después de las recepciones oficiales y concluirá en la calle Montalbán, junto al Palacio de Cibeles, donde tendrá lugar el acto central de la celebración con la presentación de los futbolistas y varias actuaciones musicales.

HORARIO DE LA CELEBRACIÓN DE ESPAÑA CAMPEONA DEL MUNDIAL

La selección tiene previsto aterrizar este lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en torno a las 12.50 horas procedente de Newark. Después, los jugadores acudirán al Palacio de la Zarzuela para ser recibidos por los Reyes y posteriormente a Moncloa, donde serán homenajeados por el presidente del Gobierno.

La fiesta con los aficionados comenzará antes de la llegada de los jugadores. Desde las 18.00 horas, el escenario instalado junto al Palacio de Comunicaciones acogerá música, animación y espectáculos para amenizar la espera en Cibeles.

La salida de la rúa está prevista sobre las 19.00 horas y la llegada de los jugadores y el cuerpo técnico a la Plaza de Cibeles se espera aproximadamente a las 21.00 horas.

CORTES DE TRÁFICO POR LA CELEBRACIÓN EN CIBELES

El Ayuntamiento de Madrid ha activado un plan especial de movilidad con motivo de la celebración de la Copa del Mundo 2026 en la Plaza de Cibeles, donde se prevé una importante afluencia de personas y posibles afecciones tanto a la movilidad peatonal como al tráfico en el entorno.

El Consistorio recomienda evitar la circulación en vehículo privado por la zona y utilizar el transporte público para acudir a la celebración, prevista entre las 18.00 y las 23.00 horas en el entorno de Cibeles.

Durante la jornada, está previsto el cierre total al tráfico de la Plaza de Cibeles, el Paseo de Recoletos, el Paseo del Prado entre Neptuno y Cibeles, varios tramos de la calle Alcalá y Gran Vía entre Alcalá y Hortaleza, entre otros viales del entorno, hasta las 5.00 horas del martes 21 de julio.

Asimismo, el Ayuntamiento advierte de que los cortes tienen un horario aproximado y podrán ampliarse o modificarse en función de la afluencia de público y de las necesidades que determinen los agentes de la autoridad.

CÓMO LLEGAR A CIBELES PARA VER A LA SELECCIÓN ESPAÑOLA

Para acudir a la celebración, el Ayuntamiento de Madrid recomienda utilizar transporte público. En Metro, las estaciones más próximas al entorno de Cibeles son Sevilla, Banco de España y Retiro, todas ellas de la línea 2, aunque también se encuentran cerca Sol, Serrano, Estación del Arte, Gran Vía y Chueca.

No obstante, aunque Banco de España es una de las estaciones más cercanas, el Ayuntamiento prevé su cierre durante la tarde por motivos de seguridad, por lo que conviene contar con otras estaciones próximas para acceder a la zona.

Además, está previsto reforzar las líneas 1, 2, 3 y 4 de Metro hasta el final del servicio, así como el personal de atención en las estaciones. En Cercanías, las estaciones más cercanas son Recoletos, Sol y Atocha.

También habrá afecciones a numerosas líneas de la EMT que circulan por el entorno de Cibeles, por lo que conviene consultar las incidencias actualizadas antes de desplazarse.

CONSEJOS DE MOVILIDAD PARA SEGUIR LA CELEBRACIÓN

La principal recomendación para quienes quieran acudir a ver a la selección española es evitar el coche y desplazarse con antelación en transporte público. El entorno de Cibeles concentrará el acto central, pero el recorrido de la rúa afectará también a zonas como Moncloa, Princesa, Alberto Aguilera, Génova, Goya, Serrano, Puerta de Alcalá y Alfonso XII.

También conviene tener en cuenta que los accesos pueden variar según la afluencia de público y las indicaciones de Policía Municipal, Agentes de Movilidad y cuerpos de seguridad. Por ello, es recomendable consultar el estado del tráfico y las incidencias del transporte público antes de iniciar el desplazamiento.