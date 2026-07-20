La fiesta de la selección alrededor de Cibeles provoca el cierre progresivo de la plaza y afecciones en Atocha

Aficionados españoles celebran la victoria de la selección española/argentina en la final del Mundial de fútbol 2026, a 19 de julio de 2026, en Madrid (España). España consigue su segunda Copa del Mundo de fútbol de la historia, tras su primera victoria e - Carlos Lujan / Europa Press

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Madrid se echará a la calle esta tarde para celebrar la victoria de España en el Mundial de fútbol, con la segunda estrella para 'La Roja', en una fiesta que tendrá la plaza de Cibeles como epicentro y con una previsión de más de 60.000 asistentes según cálculos del Ayuntamiento de Madrid, y que provoca inevitables repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada en la zona, como el cierre progresivo de Cibeles desde la pasada medianoche y afecciones en la glorieta de Carlos V.

El Consistorio ha diseñado un plan especial de seguridad y movilidad que incluye la ocupación del entorno de Cibeles e inevitables repercusiones en la movilidad peatonal y motorizada en la zona. La celebración del triunfo será este lunes, de 18 a 23 horas en Cibeles y su entorno y contará previsiblemente con más de 60.000 asistentes.

Los trabajos de montaje del escenario arrancaron esta madrugada y su desmontaje está previsto para la madrugada del martes. Es por esto que desde la pasada medianoche se está cerrando al tráfico de manera progresiva la plaza de Cibeles, el paseo de Recoletos, el paseo del Prado entre la plaza de Neptuno y la plaza de Cibeles, con afección a la movilidad de la glorieta del Emperador Carlos V.

También se verá afectada la calle Alcalá entre la plaza de Cibeles y la plaza de la Independencia y entre esta y la calle de Cedaceros. Se realizarán cortes, asimismo, en Gran Vía entre las calles Alcalá y Hortaleza, con afección a la movilidad en la plaza de España, Princesa y Ventura Rodríguez.

Los cortes de tráfico en esas calles y aledañas podrán verse ampliados o modificados en función de la afluencia de público y de las necesidades que puedan apreciar los agentes de la autoridad.

REFUERZO EN LAS LÍNEAS NOCTURNAS DE EMT MADRID Y EN METRO

El Ayuntamiento de Madrid recomienda a la ciudadanía que quiera desplazarse hasta la zona de la celebración la utilización del transporte público. Se prevé el refuerzo de las líneas de Metro 1, 2, 3 y 4 hasta el final de servicio, así como el personal de atención en las estaciones para informar y ayudar a los viajeros. Por motivos de seguridad, también se prevé el cierre de la estación de Metro de Banco de España.

Algunas líneas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) sufrirán desvíos con motivo de la celebración. El tramo desviado de cada una de ellas se encuentra publicado en la página web de incidencias de EMT Madrid. El Consistorio ha dispuesto hasta una decena de autobuses en periodo nocturno para atender los posibles incrementos de demanda.

El festejo también afectará a varias estaciones de bicimad, quedando sin servicio las bases 86, 94, 106A, 106B, 10, 93, 104 y 20A localizadas en Cibeles, la estación de tren de Recoletos, las ubicadas en la plaza de Colón, la de Marqués de la Ensenada y la plaza de Margaret Thatcher, Castellana con Hermosilla y Banco de España.

Además los cortes de tráfico podrán afectar a los accesos de los aparcamientos Serrano III, Sevilla, Recoletos, Las Cortes y Plaza del Rey. Respecto al servicio del taxi se verán afectadas las paradas ubicadas en paseo del Prado, 1; plaza de la Lealtad, 2; Barquillo, 1; Marqués de Casa Riera, 2 y Clavel, 2.