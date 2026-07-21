El BIZI ofrece diez minutos extra gratis para aparcar en otra estación si la elegida esta llena

La consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El servicio de bicicleta compartida de Zaragoza, BIZI, ofrece desde este martes 10 minutos extra gratuitos para aparcar la bicicleta en otra estación en caso de que la elegida esté llena, frente a los tres minutos que permitía hasta ahora este "periodo de gracia".

Dado que las estaciones se localizan a una media de 300 metros entre sí en la ciudad consolidada, con este tiempo extra se minimiza el contratiempo que puede suponer justo en el momento en el que la estación está completa.

Esta ventaja la ha dado a conocer la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, Tatiana Gaudes, con motivo del primer aniversario del despliegue de este servicio de bicicleta asistida compartida por la ciudad.

Ha avanzado que próximamente se lanzará la primera encuesta anual a los usuarios, que servirá para conocer más detalles sobre su opinión respecto al servicio y sus costumbres de uso, de manera que sirva como herramienta para mejorar la calidad.

Además, se inicia una campaña de comunicación que tendrá como soporte el guardabarros trasero de las bicicletas, con la que se quiere agradecer a los abonados su fidelidad al servicio y celebrar, con ellos, este primer año de BIZI Zaragoza en toda la ciudad, que tiene puesta la vista en la ampliación en unas mil unidades más a partir de 2027.

"El BIZi se ha consolidado como uno de los medios de movilidad preferentes de los zaragozanos", ha subrayado Tatiana Gaudes para aseverar que "cumple un año, pero todo ha venido para quedarse" a tenor de las cifras que arroja este servicio en este primer año de implantación.

"APUESTA DE FUTURO"

"Lo que realmente queremos es que estos números que se han consolidado, que estas más de 60.000 personas que anualmente deciden usar el servicio de bici compartida de manera reiterada continúen usándolo, que también se sigan usando las diferentes modalidades de abono", ha expresado Gaudes.

Al respecto, ha recordado que este servicio no solo dispone de un abono anual, sino también mensual e incluso un abono diario. Desde su puesta en marcha se han vendido 62.937 abonos anuales, además de 20.019 abonos mensuales, más de 314.900 abonos diarios y cerca de 463.200 billetes sencillos, lo que demuestra que Bizi Zaragoza responde tanto a las necesidades de los usuarios habituales como de quienes utilizan el servicio de manera ocasional.

"Queremos conseguir que la movilidad de Zaragoza sea una apuesta por la movilidad sostenible, pero no solo en un año, sino de cara al futuro de una ciudad". La bicicleta pública forma parte de la vida cotidiana de decenas de miles de personas y se ha convertido en una alternativa real para desplazarse de forma "rápida, cómoda y sostenible", ha enfatizado.

DATOS

En este primer año BIZI Zaragoza ha completado 11.354.839 desplazamientos, que supone una media de 20.953 viajes diarios, que alcanza los 23.390 de media en días laborables, lo que refleja que el sistema se utiliza principalmente para usos cotidianos relacionados con el trabajo, los estudios, las compras o las gestiones diarias.

La intensidad de uso del sistema se mantiene entre las más elevadas de España y de Europa y cada bicicleta realiza una media superior a 10 desplazamientos diarios, cifra que supera los 11 viajes en jornadas laborables y confirma el elevado aprovecha miento de la flota municipal.

El volumen de actividad también queda reflejado en la distancia recorrida por los usuarios. En apenas año y medio de funcionamiento, las bicicletas de BIZI Zaragoza han recorrido 28,77 millones de kilómetros, que es la distancia equivalente a dar más de 720 vueltas completas a la Tierra por el ecuador.

Cada bicicleta habría hecho, de media, algo más de 11.500 kilómetros en un año y teniendo en cuenta que Tour de Francia tienen un recorrido de 3.400 kilómetros, cada una habría completado 3,5 Tours enteros.

Este uso intensivo tiene además un impacto directo sobre la sostenibilidad urbana. Se estima que el servicio ha evitado ya la emisión de 593.707 kilogramos de dióxido de carbono, contribuyendo a mejorar la calidad del aire y a reducir el uso de modos de transporte más contaminantes.

BIZI TIENE MÁS USOS QUE LA BICICLETA PRIVADA

Uno de los indicadores más significativos de este primer año de implantación completa es la evolución del reparto modal entre bicicleta pública, bicicleta privada y vehículos de movilidad personal.

Los aforos realizados por el Servicio de Planificación y Tecnologías de la Movilidad muestran que la bicicleta pública ha experimentado un crecimiento extraordinario. Mientras que en abril de 2025 representaba únicamente el 14% de todos los desplazamientos de micromovilidad registrados en los puntos analizados, en abril de 2026 esa proporción asciende ya al 38%, convirtiéndose en el modo con mayor crecimiento.

Al mismo tiempo, la bicicleta privada pasa del 41% al 32%, mientras que los vehículos de movilidad personal reducen su presencia desde el 44% hasta el 29%. Además, el número total de desplazamientos registrados en esos puntos aumenta un 22%, incremento que absorbe prácticamente en su totalidad la bicicleta pública, cuya utilización se multiplica por más de tres respecto al año anterior.

Estos datos ponen de manifiesto que la ampliación de la red durante la segunda fase ha permitido que muchos ciudadanos opten por la bicicleta pública para realizar desplazamientos cotidianos que anteriormente efectuaban en patinete, bicicleta privada o incluso mediante otros modos de transporte.

En términos generales, los aforos realizados durante 2026 muestran también que la bicicleta continúa ganando peso frente a los vehículos de movilidad personal. La cuota conjunta de la bicicleta alcanza ya el 69,9%, frente al 63,3% registrado en 2025.

UN SERVICIO INTEGRADO EN LA CIUDAD

El crecimiento del uso no ha supuesto un deterioro de los niveles de seguridad. Desde el inicio del servicio se han registrado 485 incidentes, una cifra que representa apenas el 0,0043% de los desplazamientos realizados.

Por otro lado, el tiempo medio de cada viaje se sitúa en 10 minutos y 35 segundos, lo que confirma que el sistema responde principalmente a trayectos urbanos de corta y media distancia, complementando eficazmente al transporte público y facilitando la movilidad entre barrios.

Tras exponer estos datos, Gaudes ha comentado que "no solo reflejan un elevado nivel de utilización, sino un cambio profundo en los hábitos de movilidad. Cada vez más ciudadanos eligen la bicicleta pública para sus desplazamientos diarios, contribuyendo a reducir emisiones, mejorar la calidad del aire y hacer de Zaragoza una ciudad más saludable y más amable para vivir".