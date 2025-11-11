Blasco apuesta por dedicar la ampliación del FITE a "incentivar a las empresas que creen puestos de trabajo"

ZARAGOZA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, ha apostado este martes por dedicar la próxima edición del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) a "incentivar a las empresas que creen empleo".

En rueda de prensa, ha recordado que el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ya anunció la intención de que la ampliación del FITE "vaya a la creación de empleo", de forma que "no será dinero a repartir entre los Ayuntamientos ni las Consejerías ni para financiar proyectos del Gobierno, sino a la creación de empleo, con una línea que hemos llamado Lanza Teruel".

Se trata de "incentivar a las empresas que creen puestos de trabajo, no para aumentar los beneficios empresariales, no es una subvención a empresarios", ha indicado Blasco, enfatizando que la ampliación se destinará al mantenimiento de empresas que modernicen o amplíen su actividad, "siempre con el componente de generar empleo", tras lo que ha recalcado: "En esto estamos todos de acuerdo".

"Ahora se pretende que invertir en Teruel tenga ventaja" respecto a otras zonas, ha explicado el consejero, quien ha insistido en que queda mucho trabajo por hacer.

Blasco ha explicado que el Consejo de Ministros ha autorizado, esta mañana, la partida de 36,5 millones de euros para la nueva edición del FITE, señalando que el Gobierno de España ha ratificado el acuerdo que alcanzaron en octubre de 2024 el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para aumentar la dotación de 60 millones, que ambos aportan a partes iguales, hasta los 86 millones de euros en 2026, aumentando 6,5 millones cada Gobierno, y otro tanto el año próximo.

"Desde octubre de 2024 no había habido noticias al respecto", ha expuesto Blasco, añadiendo que el convenio se deberá firmar antes de final de año: "Quedan cosas por hacer".

BORRADOR

El Gobierno de Aragón remitió el borrador del texto del convenio al Gobierno central el pasado 7 de marzo, tras varias reuniones preparatorias entre ambas instituciones, con el objetivo de agilizar su tramitación y que los fondos pudieran ejecutarse desde comienzos de 2025.

Sin embargo, pese a los continuos requerimientos del Gobierno de Aragón, ocho meses después el convenio sigue sin firmarse y tampoco se ha convocado la comisión de seguimiento del FITE 2021, necesaria para poder incorporar los remanentes no ejecutados a la programación del FITE 2025.

Desde marzo, el Ejecutivo aragonés ha enviado 11 comunicaciones oficiales al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Torres, sin obtener respuesta efectiva.

El primer contacto, como ya se ha detallado, se produjo el 7 de marzo, cuando Aragón remitió al Gobierno central el borrador del texto del convenio tras las reuniones preparatorias entre ambas instituciones. A continuación, el 11 de marzo, la vicepresidenta y el consejero de Medio Ambiente y Turismo enviaron una carta al ministro Torres, solicitando una reunión para su aprobación.

Desde entonces se han sucedido numerosos requerimientos: el 27 de marzo, 8 de abril, 6 y 13 de mayo, 17 de junio, 3 y 12 de septiembre, y 21 de octubre, además de varias llamadas directas al Secretario de Estado y contactos con la Delegación del Gobierno en Aragón y la Subdelegación en Teruel, sin obtener una fecha concreta para la firma.

El titular de Medio Ambiente y Turismo ha precisado que se tiene que reunir la comisión de seguimiento del FITE para "dar por zanjado" el FITE 2021-2024 y "hay que ver si se ejecutó todo el dinero y que se hace con el dinero que no se ejecutó, que normalmente son cantidades pequeñas, pero hay que volver a darle destino". Además, la comisión dará el visto bueno al texto del nuevo convenio.

A continuación, el Consejo de Ministros y el Consejo de Gobierno de Aragón aprobarán el nuevo convenio, el Ejecutivo central transferirá los 36,5 millones correspondientes a 2025 y el Gobierno de Aragón presentará los proyectos que se van a financiar.

Manuel Blasco ha comentado que ambos Ejecutivos tienen prorrogados los presupuestos y que las subvenciones nominativas no se prorrogan, "pero ambos Gobiernos tenían 30 millones destinados al FITE" y para ampliar hasta los 73 millones de euros era necesario el acuerdo alcanzado esta mañana por el Consejo de Ministros.

El Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), creado en 1992 para compensar la exclusión de la provincia del Fondo de Compensación Interterritorial, ha canalizado desde su origen inversiones a proyectos estratégicos en turismo, industria e infraestructuras, como el Aeropuerto de Teruel, MotorLand Aragón, Dinópolis, Galáctica o la rehabilitación de Albarracín, todos ellos referentes del desarrollo económico y social de la provincia.