Blasco cree que el turismo en España crecerá por la guerra de Irán, pero las vacaciones serán "más caras"

El consejero de Medio Ambiente y Turismo en funciones del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón en funciones, Manuel Blasco, ha considerado que la llegada de visitantes a España, y en menor medida a Aragón, subirá como consecuencia de la guerra de Irán y su extensión a otros países de Oriente Medio, aunque las vacaciones "van a ser más caras para todo el mundo".

"Una realidad que viene contrastada desde hace muchos años es que cuando hay conflicto en Oriente Medio, el turismo en España crece", ha explicado Blasco en la rueda de prensa de este miércoles para presentar un informe de impacto económico del turismo, a lo que ha añadido que lo lamenta "porque a nadie le gusta que sus cifras mejoren porque otros conflictos derivan los flujos turísticos hacia Europa".

Ha achacado este cambio en los flujos a que "el miedo es libre" y al hecho de que el número de viajeros a esos países "estaba subiendo mucho", sobre todo en el turismo de lujo.

En ese sentido, ha recordado que, "cuando la Primavera Árabe estaba en Túnez, Libia o Egipto, esos países no recibían turismo y se incrementaba el turismo de sol y playa en España".

A pesar de que el consejero en funciones ha afirmado que la comunidad autónomo "no es un destino que compita con Dubai, Qatar o con Emiratos", ha pronosticado un aumento del turismo en los próximos meses: "En España, en general, subirá, y yo creo que en Aragón también".