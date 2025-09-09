Bomberos de Aragón recibidos por el Rey tras participar en la extinción de los incendios forestales de agosto

El Rey Felipe VI (c) recibe en audiencia a una representación del personal involucrado en el dispositivo aéreo que participó en la extinción de los incendios forestales del pasado mes de agosto. - Alberto Ortega - Europa Press

ZARAGOZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI ha recibido en audiencia a una representación del personal involucrado en el dispositivo aéreo que participó en la extinción de los incendios forestales del pasado mes de agosto, entre los que se encuentran dos miembros del operativo Infoar del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón.

Se trata del jefe de sección de Incendios Forestales de Huesca, Francho Aso, y del APN y director de la brigada helitransportada de Blancos del Coscojar (Teruel), Teodoro Pradas, que han acudido este martes al Palacio de la Zarzuela, junto a personal del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de las comunidades autónomas afectadas de Castilla y León, Galicia y Extremadura, y del resto de las comunidades que ayudaron con sus medios aéreos a la extinción de los incendios, ha informado el Gobierno aragonés.

Aso y Pradas participaron en el operativo que el Gobierno de Aragón envió para la lucha contra los incendios forestales de Castilla León, donde acudieron cuatro convoyes del operativo INFOAR, con unas 32 personas en cada uno: una brigada helitransportada con su helicóptero, dos brigadas terrestres, dos autobombas, un puesto de mando, una unidad de logística, Agentes para la Protección de la Naturaleza y técnicos.

Aragón también envió medios a incendios de Navarra (Carcastillo), Valencia (Teresa de Cofrentes) y Castellón (Artana).