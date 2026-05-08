Los bomberos de la DPZ suministran agua de boca, por una avería, a Villafranca de Ebro, Nuez y Osera

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) están suministrando agua de boca, desde este jueves, a los municipios de Villafranca de Ebro, Nuez de Ebro y Osera de Ebro, tras una avería en la red de suministro.

La institución provincial ha informado de que se han movilizado tres bombas urbanas nodrizas que han llevado 297.000 litros de agua, 144.000 en Villafranca de Ebro, 102.000 en Nuez y 51.000 en Osera.

Los efectivos de bomberos de la DPZ seguirán realizando esta labor a lo largo de este viernes y también durante el fin de semana, previsiblemente.