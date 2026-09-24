Los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio declarado en una nave del polígono Cogullada

El humo del incendio de la nave del Polígono de Cogullada es visible desde muchas zonas de la capital aragonesa. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efecttivos del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza están trabajando en la extinción de un incendio declarado en una nave del polígono Cogullada. El aviso ha llegado a las 11.50 horas.

Hasta el lugar se han desplazado 15 bomberos, dos nodrizas, una autoescala, un tanque, una ambulancia y un coche de mando, según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza. Desde varias zonas de la ciudad se puede ver una intensa humareda