Los bomberos de Zaragoza retirarán de un árbol un nido de avispa asiática durante esta noche

Un nido de avispa asiática en la calle Santa Gema, en el distrito de Torrero de Zaragoza - BOMBEROS DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza van a retirar, durante esta noche, un nido de avispa asiática 'Vespa velutina' ubicado en un árbol, a unos seis metros de altura, de la calle Santa Gema, en el distrito de Torrero-La Paz.

Se trata del primer nido hallado en la capital aragonesa de esta especie invasora, que entró en España en 2010 y que entraña más riesgos que la autóctona, ya que es capaz de inocular mayor cantidad de veneno, además de impactar negativamente en el ecosistema local.

El nido se ha localizado este lunes por los propios bomberos, cuando han acudido al lugar para retirar una de las ramas de dicho ejemplar y, rápidamente, se ha habilitado un dispositivo para proceder a su retirada, en el menor tiempo posible dada la peligrosidad.

Será la Unidad de Rescate Animal (URRA) de los Bomberos la que efectuará este trabajo, después de haber obtenido este martes la autorización de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Durante la jornada, los bomberos desplazados han vigilado la actividad en el nido y han retirado algunas ramas del árbol para poder realizar el servicio esta misma noche.

El jefe de la URRA, Javier Fernández, ha explicado que este tipo de intervenciones se realizan de noche, sin horas de luz, cuando las avispas están dentro del mismo para asegurar que se recogen todas y utilizando una luz infrarroja que no son capaces de ver.

AUTOESCALA Y TRAJE ESPECIAL

Los agentes accederán al árbol con una autoescala e irán equipados con Equipos de Protección Individual específicos y de mayor grosor para este tipo de avispas, que cuentan con un aguijón más grande y, además, son capaces de escupir veneno.

"Hay que tener en cuenta que es una avispa más grande, se agarra más fuerte con las patas, inocula más veneno a través del aguijón y es capaz de escupir veneno, por lo que tenemos que llevar también gafas protectoras", ha comentado. La intervención se realizará en tan solo unos minutos, el tiempo que cuesta retirar el nido e introducirlo en una bolsa opaca, que se trasladará al parque 1 de Bomberos donde se congelará para después poder analizarlo por dentro y comprobar la dimensión del mismo.

En la actualidad, el nido tiene un diámetro de 50 centímetros. "Si lo dejásemos aquí, podrían llegar a salir de aquí hasta 400 avispas reinas que, a su vez, harían nidos como este y proliferarían rápidamente con entre 3.00 y 4.000 obreras", ha comentado.

Aunque hasta ahora no habían retirado un nido de estas características en la ciudad de Zaragoza, la URRA sí que realizado este tipo de intervenciones en otros municipios de la provincia de Zaragoza.