La Borda Bisaltico y Bodega Legado P. Gastón, galardonados en los Premios ACOMSEJA al Emprendimiento

JACA (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

Las empresas Velaris Lab, Tec11 y OS20, la Borda Bisaltico, Bodega y Viñedos Legado P. Gastón y el Albergue de los Escolapios recibirán los principales galardones de la cuarta edición de los Premios de la Asociación de Empresas de La Jacetania (ACOMSEJA) al Emprendimiento, que se entregarán el próximo martes, 9 de junio, a partir de las 20.30 horas en el Palacio de Congresos de Jaca.

Luis Terrén será reconocido con el Premio ACOMSEJA a la trayectoria empresarial y el Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running Canfranc-Pirineos recibirá el Premio de Honor.

Además, se homenajeará a los asociados de ACOMSEJA que se han jubilado durante el último año. La asociación ha anunciado que habrá grandes sorpresas durante el desarrollo de la gala, que será presentada por la periodista jacetana de Aragón Televisión, Marta López.

La Junta Directiva de la Asociación de Empresas de la Jacetania ha dado a conocer los nombres de las empresas que por su actividad y trayectoria responden a los objetivos que pretende fomentar el Premio: audacia, capacidad innovadora, vinculación con el sector productivo del territorio, excelencia empresarial, desarrollo, compromiso con el asociacionismo y la transformación digital.

De acuerdo con estos criterios, la Asociación ha decidido conceder el premio al 'Proyecto Empresarial más Innovador' a Velaris Lab SL, empresa formada por los hermanos jacetanos Jorge y Alberto Fernández y Sergio Sanz, que han desarrollado la aplicación de seguridad personal Soter.

ACOMSEJA ha tenido en cuenta la capacidad de resolver un problema real, la originalidad del modelo, la innovación aplicada y la audacia de los jóvenes emprendedores en el desarrollo de su estrategia de marketing.

El premio a la 'Integración en el Territorio' se ha concedido a la Borda Bisaltico de Hecho, un restaurante que desde hace décadas contribuye a dinamizar la economía local, generar oportunidades y reforzar la identidad cultural del Valle de Hecho.

La entidad empresarial reconoce su apuesta por un modelo sostenible e integrador, basado en la colaboración con productores, empresas y vecinos de la zona. Además, se valora su compromiso con el territorio, al mantener viva la actividad económica y social en el medio rural desde el respeto a sus raíces y tradiciones.

PRODUCTO KILÓMETRO CERO

El premio al 'Fomento del producto Km 0' ha recaído en Bodega y Viñedos Legado P. Gastón, que desde la Pardina de Bescansa se ha convertido en muy poco tiempo en un referente en la defensa y promoción del producto de proximidad, elaborando vinos ligados a la tierra, la tradición y la identidad del territorio.

ACOMSEJA ha realzado su apuesta por las variedades locales y por una producción arraigada al entorno que contribuye a fortalecer la economía rural y el sector terciario de la zona.

El premio a la 'Transición Digital' recae en la empresa jacetana Tec11, que ha logrado gran visibilidad en los últimos años por su apuesta decidida por la innovación y la incorporación de soluciones tecnológicas que impulsan la modernización del tejido empresarial.

Al respecto, la asociación convocante de los premios resalta que su actividad facilita la adaptación digital de empresas y profesionales, mejorando la competitividad y la conectividad en el territorio. Además, contribuye a acercar la transformación digital al entorno rural y a las pequeñas empresas.

El premio al 'Mejor posicionamiento de marca' se concede a OS20, la empresa jacetana de ropa deportiva que equipó a los deportistas españoles de la modalidad de skimo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo, que lograron un hito histórico para el deporte español con tres medallas.

El jurado ha hecho notar el hecho de que una empresa creada y afincada en Jaca haya logrado proyectar su marca a nivel internacional vinculando su imagen a la élite del deporte de invierno y al alto rendimiento.

Finalmente, el premio a 'La sostenibilidad' ha sido para el Albergue-residencia Escolapios de Jaca, que se caracteriza por el aprovechamiento integral de sus instalaciones durante todo el año para actividades educativas, deportivas y sociales, optimizando recursos y reduciendo la estacionalidad, considerando que se trata de un ejemplo de sostenibilidad aplicada al turismo y a la gestión social, promoviendo un modelo responsable, accesible y vinculado al entorno.

TRAYECTORIA EMPRESARIAL

El 'Premio ACOMSEJA a la trayectoria empresarial 2024', es para Luis Terrén, empresario de Villanúa de larga trayectoria tanto en el ámbito empresarial como en el deporte y el asociacionismo. Terrén promovió a principios de la década de los 70 diversos proyectos de hotelería y servicios que fueron determinantes para impulsar y consolidar el turismo en el Valle del Aragón. Además, fue durante una década el presidente del CF Jacetano y gracias a su empeño y esfuerzo logró que la entidad superara momentos críticos.

Finalmente, la entidad entregará su Premio de Honor al Campeonato del Mundo de Montaña y Trail Running Canfranc-Pirineos, celebrado en septiembre del pasado año. La asociación quiere reconocer la oportunidad histórica que ha supuesto este evento para proyectar la imagen de la Jacetania y del Pirineo aragonés a nivel internacional.

La entidad señala que la celebración del Mundial ha generado un importante impacto económico, turístico y promocional para el territorio, beneficiando al conjunto del tejido empresarial local. Además, ha mostrado al mundo la capacidad organizativa, la riqueza natural y el potencial de la comarca como destino de deporte, naturaleza y turismo sostenible.

La presidenta de ACOMSEJA, Marian Bandrés, ha expresado que la cuarta edición de los Premios al emprendimiento "vuelve a demostrar el enorme talento, compromiso y capacidad de innovación que existe en la Jacetania. Todos los galardonados representan valores fundamentales para el desarrollo de nuestro territorio, como la sostenibilidad, la digitalización, la promoción del producto local y la proyección exterior de nuestras empresas".

Bandrés ha recalcado: "Queremos reconocer el esfuerzo de quienes apuestan por emprender, generar empleo y construir futuro desde la comarca, contribuyendo además a reforzar la identidad y la competitividad de nuestro tejido empresarial. Estos premios son también una forma de dar visibilidad al trabajo diario de tantas empresas y proyectos que hacen crecer la Jacetania".