Borja (Zaragoza) dedicará un museo a Baltasar González, pintor y alcalde fusilado en 1936, en un nuevo palacio reformado

La Casa de los Francés es el último palacio propiedad del Ayuntamiento de Borja que queda por rehabilitar y recuperar y lo hará con la creación, prevista para principios de 2027, de un museo dedicado a la figura de Baltasar González, pintor y alcalde de la localidad, fusilado en 1936, al inicio de la Guerra Civil.

Este es el último de los palacios de propiedad municipal que queda por recuperar, después de la reconversión de la Casa de las Conchas --ahora sede de la biblioteca municipal, entre otros espacios-- y del Palacio de los Alcañices, recientemente inaugurado, que ahora acoge la Casa de la Música, las aulas de la escuela de música, espacios de ensayo para la banda y un pequeño auditorio.

El alcalde de Borja, Eduardo Arilla, ha explicado a Europa Press que el municipio vivió su "máximo esplendor" entre los siglos XVI y XVII, cuando se produjo "un movimiento económico importante" y "familias pudientes" fueron levantando casas palaciegas en el centro de la localidad, como es el caso de la Casa de los Francés.

Una vez finalizada la primera fase, con un presupuesto de 420.000 euros para la reconstrucción interna del edificio, se completarán la planta calle, la primera y la segunda, que se convertirán en tres plantas diáfanas.

El resultado final será un "homenaje" de Borja a su ilustre pintor y exalcalde, ya que acogerá toda su obra y el importante archivo pictórico que custodia el Ayuntamiento, que en la actualidad está en buena parte en depósitos.

Arilla ha enmarcado estas actuaciones en su apuesta por la conservación del patrimonio, para lo que está recurriendo a los diferentes planes de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), como el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS), que suponen un apoyo "muy importante" para los municipios.

PALACIO DE LOS ALCAÑICES

En cuanto al Palacio de los Alcañices, actual Casa de la Música, ha indicado que se ubica en la plaza San Bartolomé, una zona "muy degradada" y que se ha rehabilitado gracias al PLUS.

Las obras se han prolongado durante 16 años, ya que el palacio estaba "mitad derruido", y han necesitado una inversión de más de un millón de euros, gran parte financiados a través de diferentes líneas de ayudas de la institución provincial.

El edificio lleva el nombre del compositor y maestro de capilla Ramón Borobia Paños, uno de los máximos exponentes de la historia musical de Borja, maestro de muchos y amante entusiasta de la música.

La Casa de la música de Borja Ramón Borobia Paños dispone de siete aulas, todas ellas acondicionadas para poder dar diferentes clases al mismo tiempo. Tres de ellas disponen además de diversos equipos digitales.

Las instalaciones cuentan también con un despacho, una sala de reuniones y un auditorio con capacidad para 50 butacas en el que poder realizar las audiciones.

En su interior, van a poder formarse más de un centenar de alumnos de la Escuela Municipal de Música de Borja, la Banda San Jorge y la Orquesta Laudística Aguilar.

Además, se ha querido rendir homenaje a los músicos borjanos más destacados y en el interior del edificio se han colocado varios paneles informativos que acercan la vida y obra de Valentín Ruiz Aznar, Justo Blasco, Emilio Jiménez, Félix Martínez y Ramón Borobia Paños. También hay espacio para la música más actual y diferentes fotos recuerdan los festivales de Borja.

Los trabajos que han permitido llevar a cabo la reconversión del palacio de los Alcañices, uno de los más importantes de Borja, se han desarrollado a lo largo de 16 años en varias fases.

Comenzaron en 2009 con el derribo parcial del edificio debido a su grado de deterioro. Tras ella se han ido sucediendo diversas fases de trabajos con un presupuesto de 1.100.000 euros, de los que 988.000 son de financiación provincial y el resto, a fondos propios.