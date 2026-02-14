La borrasca Oriana corta cuatro carreteras en el Pirineo aragonés y causa numerosas incidencias en Zaragoza y Huesca

Imagen servida por la cámara de la DGT ubicada en el kilómetro 673,400 de la N-330 en Candanchú (Huesca), dentro del tramo cortado este sábado por el riesgo de aludes. - DGT

ZARAGOZA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Oriana mantiene este sábado en alerta todo Aragón por fuertes rachas de viento y nieve, lo que ha llevado al Gobierno autonómico a activar el Plan Especial de Protección Civil por Fenómenos Meteorológicos Adversos y al Ayuntamiento de Zaragoza a hacer lo propio con el Plan Municipal de Emergencias.

En la provincia de Huesca el mal tiempo condiciona los desplazamientos en cuatro carreteras y ha llevado a Adif a suspender la circulación ferroviaria entre Jaca y Canfranc.

La carretera nacional N-330 permanece cortada entre los kilómetros 673 y 675, en Candanchú por el riesgo de aludes. También permanece cortada desde este pasado viernes la A-136 en la frontera del Portalet, en Sallent de Gállego (Huesca) por el riesgo de aludes en la vertiente francesa.

Además, tampoco se puede circular por la carretera autonómica A-2606 que da acceso al Balneario de Panticosa ante el riesgo de aludes ni por la A-139 en Llanos del Hospital, Benasque (Huesca), entre los kilómetros 65 y 72 igualmente ante la posibilidad de que se registren aludes.

Y también ha quedado cortada la A-136a entre Sallent de Gállego y Formigal por ventisqueros.

La alerta es de nivel naranja por fuertes rachas de viento del noroeste que pueden alcanzar hasta 110 kilómetros por hora en el Pirineo y Huesca y los 100 kilómetros por hora en el Bajo Aragón, Teruel, Gúdar y Maestrazgo hasta la medianoche de este sábado con la posibilidad de que se registren rachas huracanadas en cotas altas del Pirineo y en Gúdar (Teruel).

En la ribera del Ebro, las Cinco Villas y el centro y sur de Huesca el aviso naranja previene de rachas de hasta 90 kilómetros por hora y alcanza hasta las 18.00 horas, hora a partir de la cual y hasta la medianoche, las rachas amainarán levemente --hasta 80 kilómetros--.

Además, también pueden registrarse nevadas en el Pirineo oscense que dejen hasta diez centímetros de manto blanco en 24 horas en cotas por encima de los 1.000 metros de altitud.

CAÍDAS DE ÁRBOLES, VALLAS PUBLICITARIAS Y ANTENAS EN ZARAGOZA

Las fuertes rachas de viento del noroeste que azotan este sábado 14 de febrero en Zaragoza han obligado a los Bomberos a completar por el momento hasta 29 servicios, con otros ocho pendientes de atender, según ha informado el Ayuntamiento de Zaragoza, que mantiene activo el nivel de alerta amarillo del Plan Municipal de Emergencias (PMUZ) y ha cerrado al tránsito los parques de la ciudad, señalizados y supervisados por dotaciones de Policía Local y Voluntarios de Protección Civil, además de haber suspendido el desfile de Carnaval, misma medida adoptada por el Ayuntamiento de Huesca, que también ha suspendido el I Duatlón Escolar Ciudad de Huesca en la Ciudad Deportiva José María Escriche.

Además, la Federación Aragonesa de Fútbol ha cancelado en toda la Comunidad la jornada tanto de las competiciones de fútbol como de fútbol sala.

La mayoría de las incidencias en la capital aragonesa están relacionadas con caídas de ramas y árboles y desprendimientos de chapas, vallas publicitarias o antenas, sin que hasta ahora hayan ocasionado daños a personas o afecciones materiales importantes.

Lo más destacable ha sido la caída de un árbol en la calle María Virto que ha provocado la rotura de una tubería de gas, una incidencia que ha sido atendida por los propios Bomberos, agentes de la Policía Local y la compañía del suministro.

Según el último recuento facilitado por el consistorio zaragozano, e viento ha derribado árboles en el Paseo Constitución, 35, en la avenida Santa Isabel, así como varias ramas en la avenida de Cesáreo Alierta. También se ha producido un desprendimiento de chapa en la calle Felisa Gale, se ha venido abajo una valla publicitaria en la avenida Valle de Broto y varias antenas han sufrido los estragos del viento en las calles Borja y Asalto. También se ha desprendido un cable eléctrico en Movera y se han soltado varias chapas en Salvador Allende y en Ibón de Plan.

El listado se completa por el momento con un desprendimiento en la calle Monterregado.

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los ciudadanos no acercarse a zonas con densidad de arbolado; cerrar y asegurar puertas, ventanas, balcones y toldos; y retirar las macetas, jaulas y otros objetos que puedan estar en los balcones o terrazas para evitar su rotura y caída a la calle.

En la calle, se aconseja no caminar bajo andamios ni refugiarse en árboles o muros, así como evitar zonas con escombros o posibles desprendimientos y, en el coche, reducir la velocidad y sujetar bien el volante en zonas expuestas.

Pero Zaragoza también mira a sus ríos. Los Bomberos de Zaragoza y Protección Civil están permanentemente vigilando y supervisando el cauce del río Ebro y Gállego ante la crecida del caudal. Además de los caminos próximos al Gállego señalizados en los últimos días, se están balizando también los más cercanos al río Ebro para evitar el tránsito de personas y garantizar la seguridad.

Desde el Ayuntamiento se pide extremar la precaución, no acercarse a las riberas y respetar en todo momento las señalizaciones de Protección Civil y Policía Local.

En Huesca el viento también ha derribado varios árboles, en distintas partes de la ciudad y el consistorio recomienda igualmente extremar la precaución y evitar acercarse a las zonas arboladas.

Además, en la localidad de Jaulín (Zaragoza) sus vecinos se han quedado nuevamente sin luz, incidencia habitual cada vez que sopla con fuerza el viento.