El Bosque de los Zaragozanos inicia plantaciones en terrenos cedidos por la CHE en el Canal Imperial

El Bosque de los Zaragozanos comienza las plantaciones en los terrenos cedidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en el entorno del Canal Imperial de Aragón en el barrio rural de Garrapinillos - DANI MARCOS

ZARAGOZA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Bosque de los Zaragozanos ha comenzado las plantaciones en los terrenos cedidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en un amplio proceso de recuperación forestal del Canal Imperial de Aragón, que se desarrollará fundamentalmente en su margen izquierda, en una superficie de unas 25 hectáreas a lo largo de un recorrido de unos 15 kilómetros.

Pino, sabina albar, carrasca, almendro y olmo son las principales especies de las plantaciones que han comenzado este martes y que han sido presentadas por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el presidente de la CHE, Carlos Arrazola, junto al director del área de Acción Climática y Bioeconomía de ECODES, Pablo Pevidal.

La Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo público autónomo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, inicia así su colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza en el proyecto de El Bosque de los Zaragozanos, el más importante proyecto de naturalización urbana y periurbana de la historia de la capital aragonesa.

Al acto de presentación han asistido, además, la consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes; el alcalde del barrio rural de Garrapinillos, Mariano Blasco, así como escolares de este barrio rural de Zaragoza.

En mayo de 2024 la CHE y el Ayuntamiento de Zaragoza firman un protocolo de colaboración para el impulso del proyecto El Bosque de los Zaragozanos. Mediante este convenio marco, el organismo de cuenca cederá al consistorio el uso de diferentes parcelas que se sitúan en el entorno de Garrapinillos y de Valdegurriana; parcelas que se concretarán en cada uno de los proyectos ejecutivos que se vayan desarrollando.

TRANSFORMADOR

El proyecto presentado este martes, junto a Garrapinillos, es el inicio "sobre el terreno" de esta colaboración. La alcaldesa ha agradecido a la CHE su implicación con el Bosque de los Zaragozanos y ha destacado "el papel transformador" de este proyecto. "Sólo hace falta ver cómo han cambiado los espacios ya intervenidos. Eran zonas degradadas que han sido recuperadas devolviéndoles su espacio a la naturaleza, frenando la pérdida de biodiversidad y generando nuevas áreas de bienestar para la ciudadanía", ha descrito.

El objetivo de esta plantación es "dar continuidad a este corredor que es el Canal Imperial de Aragón, reforestando su área urbana y periurbana, con Garrapinillos como primer espacio a abordar".

Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola, ha recordado, como hizo en la presentación del protocolo de colaboración, "la importancia del trabajo conjunto de la Confederación con otras administraciones con competencias en materia ambiental de manera que puedan sumarse los objetivos y el protocolo del Bosque de los zaragozanos es un buen ejemplo".

Además, Arrazola ha destacado que "los cometidos que la Confederación tiene en los tres ríos que pasan por Zaragoza, Ebro, Gállego y Huerva, así como en el Canal Imperial, se están viendo reforzado y completados, por tanto, por la actividad del Ayuntamiento de Zaragoza", poniendo como ejemplo el trabajo que se está desarrollando en la recuperación del cauce urbano del Huerva.

ESTRATÉGICO

El director del área de Acción Climática y Bioeconomía de ECODES, Pablo Pevidal, en representación del director de la entidad, Juan Ortiz, ha afirmado que la plantación a lo largo de estos 15 kilómetros del Canal Imperial supone un "paso estratégico" en la creación de un gran corredor verde que vertebre Zaragoza desde su entorno periurbano hasta el corazón de la ciudad.

"No se trata solo de plantar árboles, sino de conectar espacios naturales que hasta ahora estaban fragmentados, favoreciendo el movimiento de especies y reforzando la biodiversidad", ha diferenciado.

"Desde ECODES --ha añadido-- defendemos que la infraestructura verde debe planificarse como una red continua, donde estos corredores enlacen con parques, riberas y zonas verdes urbanas, generando un sistema vivo y resiliente. Esta conectividad ecológica es clave para adaptar la ciudad al cambio climático, mejorar la calidad ambiental y ofrecer a la ciudadanía entornos más saludables y habitables."

Una novedad que se introduce en las plantaciones que comienzan este martes es la presencia de olmos, árbol que ya está presente en la zona y que ahora se refuerza, utilizando para ello una variedad desarrollada desde el Ministerio de Transición Ecológica que resiste la enfermedad de la grafiosis.

Es una pandemia causada por el hongo 'Ophiostoma novo-ulmi' y transmitida por escarabajos escolítidos, que ha devastado las olmedas españolas desde los años 30 al bloquear la savia del árbol. También habrá cierta presencia de almendros, un árbol muy habitual en el Valle del Ebro y sus entornos fluviales.

RECTA FINAL DE LA ACTUAL TEMPORADA DE PLANTACIONES

En estas semanas de marzo y abril se está encarando la recta final a la actual temporada de plantaciones de El Bosque de los Zaragozanos, en la que se están cumpliendo los objetivos marcados de llegar, al menos, a las 50 nuevas hectáreas plantadas, lo que supondrá un total de 50.000 nuevos árboles y arbustos distribuidos por diferentes espacios urbanos y periurbanos de Zaragoza.

Los trabajos se están desarrollando, fundamentalmente, en los montes de La Plana y Peñaflor, donde en esta edición se ha trabajado en unas 21,6 hectáreas, además de otras 15 en otra zona de Peñaflor.

En este primer bloque del Canal Imperial de Aragón se va a trabajar en unas 10 hectáreas, a las que hay que sumar otras intervenciones como la primera fase de la Olmeda de Torre Ramona, con 2,2 hectáreas; y otras intervenciones concretas en ámbito puramente urbano, como las rampas de acceso a Parque Venecia o la reciente plaza de la Acequia de Ontonar, en el distrito de San José.

Con estas nuevas 50 hectáreas se van a superar los 255.000 árboles y arbustos plantados hasta ahora en este proyecto de naturalización urbana impulsado por el Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con ECODES.