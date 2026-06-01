La Brigada Aragón I celebra en Zaragoza su aniversario de cuatro décadas al servicio de España

Ofrenda floral a la Virgen del Pilar llevada a cabo este 1 de junio por la Brigada Aragón I dentro de los actos con motivo de su 40 aniversario. - BRIGADA ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Brigada 'Aragón I' ha conmemorado este 1 de junio el XL aniversario de su creación con un acto militar en Zaragoza. La ceremonia ha rendido homenaje a los 40 años de historia de esta unidad del Ejército de Tierra y a su contribución a la defensa de España.

La jornada ha comenzado con una ofrenda floral a la Virgen del Pilar. Posteriormente, el acto central se ha iniciado con los honores a la autoridad, el General de División Cepeda, revista a las tropas, nombramiento de Cazadores de Honor, despedida de la Enseña Nacional del personal que pasa a la reserva, y homenaje a los caídos. Las unidades han desfilado ante las autoridades y el público asistente.

La Brigada 'Aragón I' se creó el 1 de junio de 1986. Desde entonces, sus efectivos han participado en numerosas operaciones en territorio nacional e internacional.

Estas misiones consolidan su experiencia operativa y refuerzan el compromiso de las Fuerzas Armadas con la seguridad internacional. La Brigada 'Aragón' I' mantiene una relación cercana y permanente con la sociedad aragonesa y catalana mediante distintas actividades de apoyo y colaboración.

Como cierre de los actos del XL aniversario, el próximo 6 de junio celebrará una jornada de puertas abiertas orientada especialmente al público juvenil para mostrar de cerca el trabajo diario de sus militares.