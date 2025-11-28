Las brigadas forestales de Aragón trabajan más de 4.400 hectáreas anuales para prevenir incendios

Brigadas forestales en labores preventivas en Luna (Zaragoza). - INFOAR

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Aragón ha destacado el trabajo preventivo que realizan durante todo el año las brigadas forestales del Dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (Infoar), que han intervenido en más de 4.400 hectáreas de las tres provincias.

Estas actuaciones buscan reducir el riesgo de incendio, modulando su comportamiento, facilitando las labores de extinción y contribuyendo así a la seguridad de los trabajadores y a la protección de los montes y de la población en general, ha informado el Ejecutivo aragonés.

Además, las labores de prevención llevadas a cabo en continuo contacto con el medio natural refuerzan el manejo de herramientas manuales y mecánicas, el conocimiento del medio y del terreno y el trabajo en equipo, elementos esenciales para la extinción de incendios forestales.

Las actuaciones preventivas se desarrollan en puntos estratégicos definidos principalmente por los planes de defensa contra incendios forestales y comprenden distintos tipos de intervención.

De este modo, se ejecutan áreas de defensa y rodales de actuación estratégica, donde se reducen cargas de combustible de manera planificada para modificar el comportamiento del fuego, así como fajas de transitabilidad y caminos de acceso que permiten el paso seguro de los vehículos de extinción como autobombas, fajas auxiliares, sendas de acceso, fajas cortafuegos y fajas de protección orientadas a proteger infraestructuras especialmente vulnerables.

Todas estas intervenciones requieren un criterio técnico riguroso, que considera no solo la vegetación, sino también la topografía y la meteorología, factores que condicionan en gran medida la evolución de un incendio forestal.

EJEMPLOS

Un ejemplo de actuación preventiva reciente se ha llevado a cabo en el término municipal de Luna, en la provincia de Zaragoza, por la brigada terrestre R82 Arba de Biel en el Monte de Utilidad Pública (MUP) nº151 denominado 'Val de Junez y Val de Chepe'.

En este caso, se ha ejecutado una faja de transitabilidad para extinción que da acceso a un área de defensa del monte. El trabajo consistió en eliminar la vegetación de la plataforma y los márgenes de la pista, garantizando el paso seguro de vehículos pesados de extinción, respetando la anchura y altura mínimas requeridas.

La biomasa generada se trituró con biotrituradora --una máquina portátil de alimentación manual que tritura la vegetación--, permitiendo su incorporación al terreno de manera controlada para favorecer su descomposición y no incrementar la carga de combustible. Cuando no se dispone de esta maquinaria, se recurre a desbrozadoras o tractores con trituradoras.

También en Luna, en la zona de Los Pastizales, se han recuperado antiguos pastos invadidos por matorral, generando rodales de actuación estratégica que reducen el combustible disponible para arder y mejoran su aprovechamiento por el ganado, combinando así gestión forestal y prevención de incendios.

En la provincia de Teruel, la brigada R04 Montes Universales ha trabajado en Orihuela del Tremedal en una faja de protección periurbana destinada a defender una urbanización ante incendios con viento de este.

Se ha reducido la densidad del pino silvestre y se está llevando a cabo una poda en altura para disminuir la masa de combustible, mientras que los restos se eliminan mediante quemas controladas bajo condiciones meteorológicas seguras, siguiendo estrictamente los protocolos de seguridad.

De manera similar, en el MUP nº1 Carrascalejo, en Albarracín, se ha intervenido sobre una masa de sabina generando un rodal de actuación estratégica.

La densidad del arbolado se ha reducido y los restos se han eliminado mediante quema, aprovechando la franja de servidumbre de una línea eléctrica para reforzar la defensa frente a incendios.

PROVINCIA DE HUESCA

En la provincia de Huesca, las actuaciones preventivas abarcan diferentes escenarios, desde los Monegros hasta las actuaciones en alta montaña en el Pirineo como el caso de las realizadas por la brigada R47 Ordesa, que ha ejecutado entre otras, el área cortafuegos de 'Yosa' en los MUP nº88 y nº95 del término municipal de Broto.

Los tratamientos selvícolas desarrollados incluyen el apeo de pies arbóreos, desbroces y roza del matorral, así como la ampliación de anchura de banda mediante el uso de fuego en quema prescrita.

Estas infraestructuras, además de conseguir un entorno compartimentado y preparado de cara a incendios, potencian su aprovechamiento por parte de la ganadería extensiva, que se ve favorecida por este tipo de intervenciones.

Estas actuaciones se enmarcan en zonas prioritarias por la ubicación, alineación, orografía y valor que combinan la prevención de incendios con el apoyo a la ganadería extensiva.

Actuaciones realizadas por R47 Ordesa área cortafuegos de 'Yosa' en los MUP H088 y H095 del término municipal de Broto Trabajos realizados en 'Yosa' en los MUP nº88 y nº95 del término municipal de Broto (Huesca).

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Los planes de defensa contra incendios forestales, con vigencia de 10 años, analizan incendios tipo, vientos dominantes, topografía y vegetación.

Gracias a estos estudios, se planifican infraestructuras que facilitan el flanqueo --ataque por los flancos-- de los incendios y la creación de oportunidades de extinción, combinando el conocimiento técnico con la experiencia sobre el terreno.

Asimismo, los ayuntamientos y los ganaderos participan para identificar necesidades locales, que canalizan a través de los técnicos de los servicios provinciales de los APNs.

Tras la ejecución de cada tajo, se levantan actas con mediciones firmadas por el capataz de SARGA y el APN, sometidas a controles y auditorías tanto internos como externos que garantizan la calidad de las actuaciones.

Las actuaciones preventivas de 2025 se financian mediante el Programa de Desarrollo Rural de Aragón (2014-2020) y el Plan Estratégico de la PAC (2023-2027), ambos con fondos FEADER y complementados con financiación autonómica para cubrir la totalidad de los costes.

Esta inversión, que en 2025 alcanza más de 7 millones de euros, fortalece la capacidad de prevención y extinción y protege tanto a los montes como a la población.