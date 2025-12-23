Buj califica de "gran éxito colectivo" que las Bodas de Isabel sean ya Fiesta de Interés Turístico Internacional

Las Bodas de Isabel conmemoran la trágica historia de los Amantes de Teruel que el próximo mes de febrero cumplirá 30 ediciones. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

La celebración de 'Las Bodas de Isabel de Segura', en la ciudad de Teruel, ha recibido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional tras la solicitud que presentó el Ayuntamiento turolense ante el Ministerio de Industria y Turismo. La alcaldesa Emma Buj, ha calificado esta declaración como "una extraordinaria noticia para la ciudad, para la provincia y para Aragón".

Para Buj, se trata de "un gran éxito colectivo" dado que hay mucho trabajo por parte de muchos turolenses, especialmente de la Fundación Bodas de Isabel de Segura y de todo su equipo con cientos de voluntarios, actores y no actores que trabajan de forma desinteresada para que Teruel sea un referente en fiestas turísticas y en fiestas recreacionistas.

No se ha olvidado la alcaldesa de Teruel de la Federación de Grupos, formado por miles de turolenses, así como de todos los ciudadanos y visitantes que se visten de época medieval, sin pertenecer a jaimas, pero que también colaboran siendo parte de ese decorado del siglo XIII. También ha tenido una mención especial a Raquel Esteban por su trabajo a lo largo de todos estos años al frente de las Bodas y de la Fundación. "Ha dejado un buen legado y un equipo muy potente que ha sabido continuar con esa labor", ha afirmado.

Emma Buj ha subrayado que las Bodas de Isabel es una fiesta de calidad sostenida en el tiempo, que en estos momentos recibe el máximo reconocimiento, lo que supone un fuerte espaldarazo al trabajo bien hecho y anima para seguir trabajando en la misma línea.

En cuanto a las consecuencias de esta declaración como Fiesta de Interés Internacional, Buj considera que va a suponer un plus especial a la hora de promocionar la fiesta. "Teruel ha estado siempre la champion league, somos referente para muchas otras localidades, han venido a estudiarnos, han venido a aprender cómo se hacen las cosas y hoy tenemos este reconocimiento por el que tanto hemos trabajado y que hoy se ve recompensado.

Por su parte, el concejal de Turismo y de Fiestas, Eduardo Suárez, ha dado las gracias "a toda la trastienda que hay en la organización de las Bodas de Isabel por el trabajo de tantos años así como a instituciones, entidades y de todos los voluntarios que participan".

Fran Martín, presidente de la Federación de Grupos, también ha agradecido a todas las partes implicadas en este logro: Fundación, Ayuntamiento, brigadas, concejalías, entre otros, y ha querido destacar que la Federación de Grupos fue en su día la impulsora de la solicitud de declaración de Interés Turístico Autonómico para las Bodas. "A partir de ahí nuestra idea siempre ha sido calidad, calidad y calidad en la calle, en los grupos, en las actuaciones, en la vestimenta, en todo".

Para la gerente de la Fundación Bodas de Isabel, Lorena Muñoz, Teruel es el referente de las fiestas históricas y esta declaración obliga no sólo a mantener el nivel y la calidad, sino a un incremento cualitativo de la fiesta. "Cada vez es más compleja la producción y hay que seguir trabajando para que sea una experiencia positiva y tanto turolenses como todos los que vienen a verla la disfruten de la mejor manera".

Muñoz ha manifestado que esta declaración llega en un buen momento dado que se encuentran en la planificación de la 30 edición de las bodas de Isabel. "Va a ser un año aún más redondo con esta declaración de fiesta de Interés Turístico Internacional". Ha reiterado que se trata de un éxito de todos. "Un éxito de una ciudad que se cree su historia, que no realiza un evento medieval sin más, sino que cuenta su historia emocionante y la gente que viene se marcha con la sensación de que ha vivido algo de verdad y algo real".

Las Bodas de Isabel conmemoran la trágica historia de los Amantes de Teruel que el próximo mes de febrero cumplirá 30 ediciones. Se trata de una historia de amor del siglo XIII profundamente enraizada en la identidad cultural local, que consigue que ciudadanos y visitantes vivan la ciudad inmersa en un ambiente plenamente medieval, festivo y cultural.

En febrero de 1997 nació la primera edición de esta fiesta, y el número de participantes y visitantes creció rápidamente con cada edición. El diseño original se fue enriqueciendo, eran casi 80 grupos organizados con personalidad "medieval", que en la actualidad ya son más de 150.

En 2005 surgieron las asociaciones culturales que más adelante formarían la Federación de Grupos de las Bodas. El Ayuntamiento de Teruel creó en 2006 una Fundación para organizar la fiesta de 'Las Bodas de Isabel de Segura' con la participación de Caja Rural de Teruel, Confederación Empresarial de Teruel. Más adelante se integró como miembro del patronato la Federación de Grupos y, en 2015, el Gobierno de Aragón.

En el año 2009 el Ayuntamiento de Teruel aprobó un calendario oficial para el evento, que coincide desde entonces con el fin de semana correspondiente al tercer fin de semana del mes de febrero.

Con la declaración de 'Las Bodas de Isabel de Segura' ya son 88 las fiestas populares de España declaradas como Fiestas de Interés Turístico Internacional. En la comunidad de Aragón, se trata de la cuarta fiesta con esta distinción.