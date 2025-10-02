Buj (Teruel Existe) propone "atender al medio rural y las ciudades pequeñas"

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Pilar Buj, ha propuesto este jueves, en la última sesión del Debate sobre el estado de la Comunidad, "atender al medio rural y las ciudades pequeñas".

En su intervención, Pilar Buj ha defendido las propuestas de resolución de este grupo, "movilizadoras de la lucha contra la despoblación" y ha reclamado "no tratar a los ciudadanos como actores pasivos y no utilizar los problemas del territorio para adornar los discursos".

"Queremos un Aragón justo con todos, con oportunidades de desarrollo para todas sus comarcas" y no convertir las Cortes en "un lugar de confrontación retórica", tras lo que ha apostado por priorizar las políticas de vertebración del territorio para que Aragón sea "más equilibrado".

Ha demandado mejores carreteras y elaborar un segundo plan extraordinario para no entrar en la década de 2030 con carreteras de cuatro metros de ancho.

También ha defendido "la España de los 30 minutos", lo que exige garantizar a todos el acceso a los servicios públicos, y ha señalado que "para vertebrar hace falta vivienda en todas partes y de distintos tipos". Ha propuesto que el Gobierno de Aragón construya al menos cuatro viviendas en cada pequeño municipio.

Buj ha reivindicado la Atención Primaria "de calidad" en el medio rural, atrayendo más profesionales y garantizando la presencia de especialistas en los hospitales periféricos. Ha urgido a abrir los hospitales nuevos de Teruel y Alcañiz y a terminar el búnker de radioterapia en la capital provincial

La parlamentaria de Aragón-Teruel Existe ha apostado por la fiscalidad diferenciada, "mucho más" que las ayudas al funcionamiento, que ha exigido subir al 20%, y ha enfatizado que "el FITE no se está utilizando para lo que se debe" porque no está para sustituir "la acción normal del Gobierno".

Otras propuestas de Aragón-Teruel Existe son aprobar una ley de dinamización del medio rural, mejorar la financiación de las entidades locales, aplicar mecanismos de garantía rural, apoyar a los agricultores afectados por el fuego bacteriano, ha rechazado el trasvase del Ebro: "Ya está bien que Aragón sea un territorio de sacrificio para los demás".