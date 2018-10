El Cabildo y Tarazona Monumental organizan dos jornadas de puertas abiertas para conocer la catedral

Publicado 19/07/2018 11:33:26 CET

TARAZONA (ZARAGOZA), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de la Catedral de Tarazona y la Fundación Tarazona Monumental, entidad encargada de la gestión turística del templo, han organizado dos jornadas de puertas abiertas para visitar la seo turiasonense los lunes 23 y 30 de julio.

El objetivo de estas jornadas es facilitar el conocimiento del templo a los turiasonenses y también a todas las personas que visiten la ciudad durante esos dos días, según han informado ambas entidades en una nota de prensa.

Las visitas van a ser guiadas, tendrán una duración de unos 50 minutos aproximadamente y se realizarán dos pases, uno a las 12.30 horas y otro a las 19.00 horas.

Todos los interesados deben realizar una reserva previa ya que los grupos no suelen ser de más de 50 personas para garantizar la calidad de la visita. No obstante, si los grupos no están completos y alguien se acerca a la catedral en el instante de comenzar el pase, podrá unirse hasta completar el aforo.

Los interesados pueden realizar la reserva llamando al teléfono 976640271 o mandando un correo a 'catedral@tarazonamonumental.es'.