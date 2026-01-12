Los Caivis de Aragón atienden 260 casos de violencia sexual en su primer año, casi un 70% en el entorno de la víctima

La vicepresidenta, Mar Vaquero, y la directora del IAM, María Antoñanzas, junto a una trabajadora del CAIVIS de Zaragoza. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Centros de Atención Integral de Víctimas de Violencia Sexual (Caivis) de las tres provincias de Aragón han atendido 260 casos de agresión en su primer año de actividad, 50 de ellos corresponden a menores de edad y casi un 70 por ciento del total se han producido en el entorno más cercano de la víctima, bien sea laboral, familiar, educativo o social.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Antoñanzas, han visitado este lunes el Centro de Atención Integral de Víctimas de Violencia Sexual (Caivis) de Zaragoza tras su primer año en funcionamiento.

"Para el Gobierno de Aragón era una prioridad poner en marcha una solución efectiva que estuviera también dotada de recursos multidisciplinares para poder atender a las víctimas de violencias sexuales", ha expresado la vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, quien ha añadido: "Hubiéramos preferido que estos tres centros no hubieran tenido actividad, pero lamentablemente vemos como siguen siendo necesarios para prestar atención tanto a personas adultas como a niños".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de visitar las instalaciones, acompañada asimismo por trabajadoras del centro, Mar Vaquero ha puesto el foco sobre la importancia de extender la actividad de concienciación de estos espacios Caivis al ámbito educativo a través de iniciativas de carácter itinerante como un los juegos de escape room 'La llave violeta' y 'La escalera invisible'.

Haciendo énfasis en los "dramático" de las situaciones que atraviesan las víctimas que llegan a los Caivis, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón ha lamentado que el mayor número de casos se produzcan en el entorno más cercano de la víctima, así como el hecho de que 50 de los registrados este año correspondan a menores de edad.

Igualmente, estos centros impulsados por el Ejecutivo autonómico atienden a víctimas de agresiones sexuales en entornos digitales, puesto que en el segmento de población juvenil, ha anotado la vicepresidenta, "se siguen multiplicando muchos estos casos de una forma que es preocupante, a través del control de los dispositivos móviles".

Por ello, ha insistido en que los Caivis "tienen que verse como centros amables, de puertas abiertas y en los que --las víctimas-- van a estar siempre respondidas por profesionales que van a saber perfectamente reconducir todos y cada uno de estos casos a otros ámbitos, como es el sanitario, el judicial o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con quienes también se lleva a cabo una estrecha colaboración".

Acerca de los profesionales que prestan sus servicios en los tres Caivis, Vaquero ha destacado su "especial empatía y sensibilidad". Ha apostillado que los tres centros, tanto en Zaragoza como en Huesca y Teruel, hay pisos donde las víctimas pueden encontrar una solución habitacional transitoria "segura y acompañada por profesionales".

"ESPERÁBAMOS TENER MENOS CASOS"

Por su parte, la directora del IAM ha manifestado: "Esperábamos tener menos casos y hemos descubierto que la violencia sexual, lamentablemente, ataca a las tres provincias, ataca a todas las edades y a todos los estratos sociales". Ha aclarado que los Caivis se presta atención a menores de edad a partir de 12 años.

En esta línea, Antoñanzas ha observado: "Nos han sorprendido los datos que arroja, sobre todo, la agresión sexual en la infancia. Es un porcentaje muy alto el que se atiende y también, fundamentalmente, los menores y los jóvenes es el porcentaje más alto de atenciones que tenemos en las tres provincias y es algo que estamos analizando".

Tanto a las mujeres víctimas como a los menores de edad "hay que darles una vida, una salida y que se olviden de esa violencia", ha defendido María Antoñanzas, insistiendo en la idea de que los Caivis son "referentes en sensibilización y formación", gracias a propuestas como los 'escape room' o exposiciones, ya que "es a través de la gamificación como creemos que podemos llegar a los jóvenes".

Respecto a las denuncias, la directora del IAM ha precisado que alrededor de un 60 o 70 por ciento de los casos dan este paso. "En el resto no hay denuncia, se lo están pensando o trabajando la con psicóloga, trabajadora social y educadora en ese proceso de recuperación, en el que muchas veces está interponer la denuncia".

Para la responsable del IAM, estos centros han de funcionar como "locomotora del cambio, como un referente" en la sensibilización, y la formación, dado que "necesitamos saber qué es la violencia sexual, a veces no sabemos dónde puede darse o si la situación vivida es violencia sexual o no".

En definitiva, "tenemos que intentar formar a la sociedad porque solamente conociendo podremos actuar y prevenir la violencia sexual", ha resumido Antoñanzas.

En el caso de Caivis Zaragoza, del total de 175 casos registrados en Zaragoza, 38 son menores de edad, y el resto adultos. Por tramos de edad, el que más atenciones ha prestado ha sido el de entre 18 y 30 años, con 58 personas. Entre 31 y 45 años, ha habido 52 personas atendidas, y entre 46 y 60 años, 20 personas. De las 174 personas atendidas, 105 presentaron denuncia, y el resto decidió no denunciar.

REFUERZO DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

Además, Mar Vaquero ha señalado la habilitación de un teléfono de atención 24 horas, el '900 504 405', como otro de los recursos puestos en funcionamiento por el Gobierno de Aragón para las víctimas de violencia. Del mismo modo, se ha reforzado la plantilla del Instituto Aragonés de la Mujer en los últimos meses, pasando de 25 a 35 profesionales.

Ante unas cifras de violencia sexual que no descienden, la vicepresidenta de Aragón ha comentado que "multiplicar los recursos también hace que más personas puedan denunciar, porque aún hay muchos casos que se sufren en silencio, que todavía no se denuncian y muchas mujeres y niños que todavía no pueden acudir a estos centros".

Por todo ello y frente al "feminismo que han defendido otros gobiernos que han utilizado a las mujeres como un ticket electoral, es importante tratar la protección de las mujeres, impulsar la igualdad entre hombres y mujeres con recursos eficaces, con políticas que sirvan perfectamente para garantizar y respaldar la dignidad de las mujeres, la formación y la educación desde edades muy jóvenes", ha apuntado Vaquero.