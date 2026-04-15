CaixaForum invita a descubrir 'La ciencia de Pixar', un viaje interactivo al corazón de la animación

Descubrir en primera persona qué desafíos técnicos hay tras las películas de Pixar es posible en Caixa Forum Zaragoza, que acoge la exposición 'La ciencia de Pixar', creada por el Museum of Science de Boston en colaboración con Pixar Animation Studios. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro CaixaForum Zaragoza acoge desde este miércoles 15 de abril la exposición 'La ciencia de Pixar', una propuesta inmersiva que desvela los procesos técnicos y creativos que hay detrás de las películas de animación del estudio Pixar Animation Studios. La muestra podrá visitarse hasta el 28 de marzo de 2027 y combina ciencia, tecnología y narrativa audiovisual en un recorrido interactivo dirigido a todos los públicos.

Durante la presentación, el director del centro, Ricardo Alfós, y el director de Exposiciones y Actividades de Ciencia de la Fundación 'la Caixa', Javier Hidalgo, han destacado el carácter único de una exposición que permite "experimentar la sensación de estar dentro de una película".

La exposición, creada por el Museum of Science de Boston (Estados Unidos) en colaboración con Pixar, se articula alrededor de 8 ámbitos que reproducen las distintas fases del proceso de producción de una película animada: desde la idea inicial hasta el resultado final en pantalla.

En sus más de 700 metros cuadrados, el visitante puede comprender cómo se construyen los personajes en 3D mediante el modelado, cómo se les dota de movimiento a través del 'rigging' --el sistema de huesos y articulaciones virtuales-- o cómo se diseñan las texturas y escenarios que dan coherencia visual a historias como 'Coco', 'Toy Story' o 'Cars'.

Uno de los aspectos más llamativos es la posibilidad de interactuar con estos procesos. Así, los asistentes pueden convertirse en animadores, escenógrafos o diseñadores, experimentando con la iluminación, el movimiento o la composición de escenas. "La interacción es clave para aprender", ha subrayado Alfós, quien ha insistido en que tocar, probar y observar permite comprender mejor la complejidad de la animación digital.

CIENCIA, EMOCIÓN Y TECNOLOGÍA

Más allá de su componente visual, la exposición pone el foco en la base científica que sustenta las producciones de Pixar. Conceptos relacionados con las disciplinas STEM --ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas-- se explican a través de modulos interactivos que muestran, por ejemplo, cómo se simula el agua en películas como 'Nemo' o cómo calcula la iluminación en los entornos virtuales de 'UP'.

Hidalgo ha destacado el equilibrio entre rigor científico, valor pedagógico y atractivo visual, señalando que la muestra constituye "un triangulo perfecto" entre estos tres elementos. En este sentido, ha recordado que uno d elos mayores retos técnicos en animación es recrear elementos naturales como el agua, cuyo comportamiento requiere simular digitalmente millones de partículas.

Otro de los hitos explicados en la exposición es el proceso de renderizado, es decir, la fase final en la que las escenas digitales se convierten en imágenes. Como ejemplo, Hidalgo ha mencionado la película 'Monstruos S.A.', que logró procesar cinco minutos de metraje en una semana, un avance que ilustra la evolución tecnológica del sector, cuando ese mismo metraje tardaría miles de años en un ordenador convencional.

En este sentido, la exposición profundiza también en aspectos menos visibles, pero determinantes en la creación cinematográfica, como la planificación de cámaras o la construcción del punto de vista narrativo. A través de módulos interactivos, el visitante puede comprobar cómo decisiones aparentemente sencillas --como la altura de la cámara o el encuadre-- influyen directamente en la percepción emocional de una escena.

Así, se recrean situaciones como la perspectiva de un insecto en 'Bichos' o los juegos de tensión y sorpresa en habitaciones infantiles isnpiradas en monstruos S.A., evidenciando cómo el lenguaje cinematográfico se adapta también al entorno digital para reforzar la narrativa.

UNA EXPOSICIÓN 'ÚNICA E IRREPETIBLE'

Para Hidalgo, 'La ciencia de Pixar' es una exposición "única e irrepetible", ya que el propio estudio no suele mostrar públicamente sus procesos internos. El proyecto ha requerido casi siete años de desarrollo y, tras su éxito en Estados Unidos, ha tardado cuatro años en llegar a Europa.

El responsable de exposiciones ha hecho hincapié en que Pixar "se ha desnudado" para permitir que el público entienda cómo se construyen sus películas, destacando además la diversidad de perfiles profesionales implicados en su producción, desde ingenieros y biólogos hasta artistas y diseñadores.

En esta línea, ha insistido en que, pese al avance tecnológico, el elemento más importante sigue siendo la idea inicial: "Lo más complicado en el esbozo, dar vida a una historia que conecte con el público", lo que ha aprovechado para elogiar la calidad y la creatividad de los profesionales españoles, muy presenten en producciones internacionales.

CULTURA COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN

Durante su intervención, Alfós ha enmarcado la exposición dentro de la misión de la Fundación "la Caixa" de transformar la sociedad a través de la cultura, destacando el papel de este tipo de iniciativas para fomentar el pensamiento crítico y las vocaciones científicas, especialmente entre los más jóvenes.

La muestra contará además con una amplia programación paralela, que incluye proyecciones de películas como Up o Los Increíbles, así como una conferencia familiar sobre animación 3D y visitas-taller en las que los participantes podrán crear su propio clip animado.

El interés educativo ya se ha hecho patente antes de su apertura, con más de un centenar de visitas escolares concertadas. "El próximo curso será el año de Pixar en Zaragoza", ha asegurado Alfós, quien ha destacado el impacto pedagógico de la exposición.

Además, la muestra incorpora espacios pensados especialmente para el público más joven, con enigmas, rompecabezas y retos que fomentan el pensamiento lógico y la creatividad. Estos elementos no solo refuerzan el carácter didáctico de la exposición, sino que buscan despertar vocaciones científicas y tenológicas desde edades tempranas.

En palabras del responsable de exposiciones, se trata de demostrar que detrás de cada película de animación existe un complejo entramado de conocimiento multidisciplinar en el que convergen arte, matemáticas y ciencia.

UNA EXPERIENCIA INMERSIVA PARA TODOS LOS PÚBLICOS

'La ciencia de Pixar' no solo permite conocer cómo se hacen las películas, sino también entender por qué funcionan emocionalmente. A través de personajes icónicos como Buzz Lightyear o Dory, la exposición conecta con la memoria colectiva de varias generaciones y muestra cómo la tecnología y la creatividad se combinan para contar historias universales.

Con esta propuesta, CaixaForum Zaragoza ofrece una experiencia que va más allá de la contemplación, invitando al visitante a participar activamente en el proceso creativo y a descubrir, desde dentro, los engranajes que hacen posible la magia del cine de animación.