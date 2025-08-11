Caja Rural de Aragón y Caja Rural de Teruel facilitarán el acceso gratuito al Carné Joven

Archivo - Sede de la Fundación Caja Rural de Aragón, en el Coso, Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón y Caja Rural de Teruel han anunciado una iniciativa dirigida a apoyar a los jóvenes aragoneses, mediante la cual asumen íntegramente la tasa de tramitación del Carné Joven en cualquiera de sus dos modalidades --clásica o financiera-- cuando se gestione a través de sus respectivas redes de oficinas.

El Carné Joven de Aragón, promovido por el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), tiene una tasa oficial de 13,50 euros por dos años de validez, que será bonificada por ambas entidades en el momento de su tramitación, facilitando así el acceso gratuito al mismo a través de sus oficinas, ha informado Caja Rural de Aragón.

Con esta acción, ambas entidades refuerzan su apuesta por fomentar la movilidad, el ocio, la formación y el desarrollo personal de los jóvenes de entre 14 y 30 años, quienes podrán beneficiarse de más de 60.000 descuentos en toda Europa y de condiciones preferentes en numerosos servicios públicos y privados.

DOS MODALIDADES

El Carné Joven de Aragón cuenta con una modalidad clásica y una financiera, esta última asociada a una tarjeta --débito, crédito o prepago--. Ambas opciones están disponibles en las oficinas de Caja Rural de Aragón y Caja Rural de Teruel, donde la bonificación de la tasa permite realizar la tramitación sin coste para el solicitante.

Esta medida se integra dentro del programa 'Joven in', desarrollado por ambas entidades y dirigido a jóvenes de 14 a 30 años.

A través de este programa, se ofrecen condiciones preferentes para productos y servicios como 'Bizum', banca digital con Ruralvía, retiradas sin comisión por cambio de divisa o acceso a la plataforma de descuentos 'VIP District'.