Caja Rural de Aragón celebra su Día Solidario para apoyar a quienes más lo necesitan

Caja Rural de Aragón celebra su Día Solidario - CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Día Solidario, que se conmemora este 25 de septiembre, es una cita ya consolidada en el calendario del Grupo Caja Rural que colabora con asociaciones y organizaciones locales para que las ayudas lleguen directamente a quienes más las necesitan. Una iniciativa que fomenta la solidaridad, la implicación del voluntariado y el apoyo a las comunidades en las que está presente.

En el marco de esta iniciativa, las Cajas Rurales que conforman el Grupo Caja Rural, además de Seguros RGA, RSI y el Banco Cooperativo Español, destinarán a fines sociales el 20 por ciento de las pólizas de seguro vendidas durante este día.

Gracias a este modelo, una acción común para todo el Grupo se traduce en un impacto directo en cada territorio, permitiendo que la ayuda llegue a quienes más la necesitan a través de proyectos de proximidad.

En el caso de Caja Rural de Aragón, la aportación en esta edición se destinará a un proyecto local que trabaje para mejorar el bienestar social.

Con la celebración de esta nueva edición, el Grupo Caja Rural reitera que el apoyo a los más desfavorecidos seguirá siendo uno de los pilares fundamentales de su actividad.

Un espíritu solidario que comparten todas las entidades del Grupo y que también ha calado en el equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA, cuya implicación le ha llevado a convertirse en el equipo más solidario del pelotón y que, sin duda, contribuye a seguir llevando este compromiso más allá del ámbito financiero.