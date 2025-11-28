Caja Rural de Aragón y Semergen firman un convenio para ofrecer ventajas financieras al colectivo médico

La directora de Particulares, Colectivos e Instituciones de Caja Rural de Aragón, Beatriz Valverde, y el presidente de Semergen, José Polo. - CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón y la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) han suscrito un convenio de colaboración que permitirá a los profesionales del colectivo acceder a condiciones financieras preferentes.

El acuerdo refuerza el compromiso de la entidad con sectores estratégicos y colectivos profesionales, ofreciendo soluciones adaptadas a sus necesidades, ha informado la entidad financiera.

El documento lo han firmado el presidente de Semergen, José Polo, y la directora de Particulares, Colectivos e Instituciones de Caja Rural de Aragón, Beatriz Valverde.

A través de este convenio, la entidad financiera pone a disposición de los asociados y empleados de Semergen una amplia gama de productos y servicios en condiciones ventajosas, que podrán solicitar en la red de oficinas de Caja Rural de Aragón o mediante canales habilitados para colectivos.

Además, el acuerdo contempla la colaboración en actividades formativas y divulgativas orientadas a mejorar la cultura financiera del colectivo, así como organización de eventos organizados por la sociedad médica en los espacios de la sede corporativa de Caja Rural de Aragón en Zaragoza.

"Este convenio nos permite estrechar la relación con un colectivo esencial para la sociedad, ofreciendo soluciones financieras adaptadas y colaborando en iniciativas que aporten valor añadido a su actividad profesional", ha destacado Valverde.