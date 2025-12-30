Caja Rural de Aragón, a la vanguardia en pagos móviles con Bizum Pay - CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón se sitúa en la primera línea de la innovación en pagos digitales con Bizum Pay, el nuevo servicio que permitirá pagar con el móvil tanto en tiendas como en compras online.

El Grupo Caja Rural ha sido el primero en España en obtener la certificación oficial para ofrecer esta solución en los dos sistemas operativos más utilizados, iOS y Android, lo que garantiza poder utilizarlo sin importar el dispositivo y hacer la vida más fácil a clientes y comercios.

Los clientes de Caja Rural de Aragón podrán pagar en tienda acercando el móvil al terminal, sin necesidad de llevar la cartera. En las compras online bastará con introducir el número de teléfono, sin formularios ni datos adicionales.

Además, podrán elegir en cada momento si pagar con Bizum, mediante transferencia inmediata, o con tarjeta bancaria, incluso de otras entidades adheridas al servicio. Todo con la máxima seguridad y adaptado a cualquier móvil.

Para los comercios que trabajan con Caja Rural de Aragón, Bizum Pay supone una ventaja clara: podrán cobrar sin cambiar su TPV y recibir el dinero al instante, lo que mejora la rapidez en el cobro y ofrece una experiencia más cómoda y segura.

Bizum Pay se suma a otras soluciones de pago como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay con una diferencia importante: la integración con Bizum, uno de los sistemas más utilizados en España y disponible en los cuatro idiomas cooficiales del Estado.

El lanzamiento está previsto para mediados de 2026 y marcará un antes y un después en la forma de pagar en España. Con esta innovación, Caja Rural de Aragón refuerza su compromiso con la digitalización y con ofrecer soluciones prácticas para el día a día.