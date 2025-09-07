Caja Rural de Soria comienza su colaboración con el Gobierno de Aragón en la recaudación de tributos

Imagen del edificio que es sede del Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La entidad Caja Rural de Soria Sociedad Cooperativa de Crédito ha sido autorizada por el Gobierno de Aragón para actuar como entidad colaboradora en la recaudación de tributos propios, cedidos y otros ingresos de Derecho público gestionados por la Comunidad Autónoma.

La autorización, emitida por la Dirección General de Tributos el pasado 19 de febrero, se enmarca en el procedimiento de convocatoria abierta y permanente establecido por resolución de 27 de marzo de 2023, dirigido a entidades de crédito interesadas en colaborar con la Administración autonómica en la gestión recaudatoria.

Tras completar los trámites administrativos, la colaboración se activó formalmente en junio. Desde entonces, Caja Rural de Soria permite realizar pagos al Gobierno de Aragón tanto de forma telemática, a través de la pasarela de pagos habilitada por la Administración, como presencialmente en oficinas, ventanillas y cajeros automáticos.

Esta incorporación amplía la red de entidades colaboradoras disponibles para la ciudadanía, facilitando el abono de tributos con mayor comodidad, seguridad y cercanía. Los clientes de Caja Rural de Soria podrán realizar los pagos directamente desde sus cuentas, aunque el servicio está abierto también a personas no clientes.

"La incorporación de Caja Rural de Soria refuerza el compromiso del Gobierno de Aragón con una gestión tributaria más accesible, moderna y cercana al ciudadano", señala Francisco Pozuelo, director general de Tributos del Gobierno de Aragón.

La entidad se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Administración autonómica, incluyendo la emisión de justificantes, el uso de medios electrónicos y el envío de datos conforme a la normativa vigente.