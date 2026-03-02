Calatayud y Enel invierten 47.000 euros en mejoras para la Sierra de Armantes

El Ayuntamiento de Calatayud y Enel invertirán 47.000 euros en la mejora de accesos en la Sierra de Armantes. - AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

CALATAYUD (ZARAGOZA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Calatayud, la empresa energética Enel Green Power España --filial de Endesa-- y la Asociación Interclubes Calatayud han firmado este lunes un convenio por el que la compañía invertirá 35.000 euros y el Consistorio otros 12.000 en la mejora de accesos, la creación de una ruta interpretativa y la habilitación de un área de estacionamiento en la Sierra de Armantes.

Se trata de mejoras contempladas en el denominado Plan Armantes, un documento estratégico elaborado por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, en el que participan otros agentes y entidades relacionados con estos montes de utilidad pública, ha informado el Consistorio bilbilitano.

Según ha explicado el primer teniente de alcalde, José Manuel Gimeno, "esa planificación sirve para ordenar usos, aprovechamientos, cuidados y la gestión presente y futura de este recurso".

Una de las actuaciones principales del acuerdo será la adecuación de las pistas principales existentes en Armantes, mejorando la movilidad en este monte declarado de utilidad pública, reforzándose la seguridad ante posibles rescates o incidencias en un entorno natural cada vez más frecuentado por senderistas, ciclistas y deportistas de otras disciplinas.

Por otra parte, la nueva ruta interpretativa ensalzará los principales recursos geomorfológicos, botánicos, faunísticos y culturales de la Sierra de Armantes. El objetivo es consolidar este espacio como referente de turismo activo y sostenible, integrando deporte, patrimonio natural y divulgación ambiental.

El director territorial de Endesa en Aragón y Soria, Ignacio Montaner, junto con Ramón José Valle, responsable de las iniciativas de sostenibilidad de la compañía en Aragón, han manifestado que esta asignación de recursos ratifica el compromiso con este territorio.

IMPULSO AL DEPORTE Y AL TERRITORIO

La Asociación Interclubes Calatayud, que integra a seis clubes ciclistas de Calatayud y Ateca, participará en el diseño técnico y asesoramiento del proyecto, aportando su conocimiento del terreno y de los usos deportivos habituales del enclave.

La mejora de pistas y la señalización interpretativa supondrán un beneficio directo para todos los usuarios del entorno: senderistas, corredores de montaña, familias y aficionados al ciclismo.

De forma especial, esta intervención reforzará la calidad y seguridad de las pruebas deportivas que se desarrollan en Armantes a lo largo del año, consolidando su atractivo como escenario natural de competiciones ciclistas y eventos de referencia como la prueba Far West Trail.

El acuerdo se enmarca en la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social de Enel Green Power para generar valor compartido en las zonas donde desarrolla proyectos renovables, vinculados a la transición energética, desarrollo socioeconómico y conservación ambiental.

Con esta iniciativa, Calatayud avanza en su apuesta por un modelo que combina la protección del entorno natural, el turismo sostenible y la dinamización deportiva en la Sierra de Armantes, "uno de los principales activos paisajísticos y recreativos de los grandes espacios naturales del entorno bilbilitano".